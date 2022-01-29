Токаев высказался о Назарбаеве

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НУР-СУЛТАН. 28 ЯНВАРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на съезде партии Nur Otan высказался о годах правления Нурсултана Назарбаева, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Когда в начале 90-х годов известные политики и политологи из-за демографической специфики и неурегулированности границы Казахстана предрекали нашей стране скорый распад, Назарбаев в самый тяжелый исторический период взял на себя сложнейшую миссию государственного строительства", - цитирует Токаева твиттер Акорды.
Он рассказал, что в середине 90-х годов началась работа по юридическому оформлению границ, которая завершилась ее делимитацией и демаркацией. Это достижение, по словам президента, имело стратегически важное значение для безопасного функционирования нашего государства.
Для обеспечения безопасности Казахстана, укрепления его геополитических позиций большую роль сыграл перенос столицы в центр Сарыарки. Данное решение признается стратегическим повсеместно – и за рубежом, и у нас в стране. В целом, Казахстан, став рыночной экономикой, заявив о своем миролюбии и твердой приверженности международным обязательствам, превратился в авторитетную, уважаемую страну в мировом сообществе", - заявил глава государства.
Он также отметил, что в мировом сообществе Нурсултана Назарбаева называют лидером глобального антиядерного движения.
Нельзя также забывать, что в годы независимости Казахстан вышел на передовые позиции в центрально-азиатском регионе по всем экономическим показателям. Давайте не будем забывать об исторических заслугах Первого Президента. В конце концов, надо быть объективными и правдивыми. Народ, очерняющий свое прошлое, не имеет будущего", - высказался Токаев.
Президент подчеркнул, что ошибки свойственны многим лидерам стран.
Недостатки были присущи и американским президентам, и китайским руководителям. И даже сингапурскому лидеру Ли Куан Ю, о котором сейчас все так хвалебно отзываются. Народы и правящие круги и Сингапура, и США, и Китая сумели отделить зерна от плевел, поставив достоинства своих руководителей выше недостатков. Ведь давно известно - не ошибается тот, кто не работает. Давайте и мы воздадим должное историческим заслугам Первого Президента, выдвинем на первый план его несомненные успехи и достоинства, а возможные просчеты оставим в назидание будущим руководителям нашей страны", - добавил Токаев.