08.10.2024, 20:05 10126

Токаев высказался о праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году

Президент Казахстана выступил на заседании совета глав государств СНГ в узком составе
Токаев высказался о праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году
Фото: Акорда
Москва. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, прибывший с рабочим визитом в Москву, принял участие в заседании совета глав государств Содружества Независимых Государств, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства отметил, что для Казахстана дальнейшее укрепление потенциала СНГ как авторитетной международной организации, созданной на основе Алма-Атинской Декларации 1991 года, является безусловным приоритетом.

В заслугу Содружеству Независимых Государств можно и нужно поставить недопущение развития ситуации на постсоветском пространстве по самому худшему сценарию, как это произошло, например, на Балканах в 90-е годы прошлого столетия. Поэтому, на мой взгляд, мы должны беречь наше Содружество, и в этих целях предпринимать самые эффективные меры для укрепления взаимного доверия, воздерживаться от публичных критических выпадов на уровне глав государств, проявлять сдержанность и благоразумие", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.


По словам главы государства, сегодняшняя встреча призвана придать новый импульс работе СНГ в условиях геополитической нестабильности и стремительно меняющейся международной обстановки.

Президент подчеркнул, что Содружество Независимых Государств приобрело широкое международное признание в качестве эффективной региональной организации, вносящей свой весомый вклад в процессы глобального сотрудничества и развития.

По его мнению, на фоне роста нестабильности в мировой экономике в фокусе нашего постоянного внимания должны оставаться вопросы торгово-экономического взаимодействия. Касым-Жомарт Токаев сообщил, что для Казахстана традиционно привлекательны рынки СНГ, на которые приходится более четверти внешнего товарооборота нашей страны.

Уверен, принятое в 2023 году Соглашение о свободной торговле услугами и осуществлении инвестиций будет всемерно содействовать углублению наших торгово-экономических связей", - сказал президент.


В выступлении было отмечено, что эффективная торгово-экономическая кооперация тесно связана с развитием транспортных коридоров. Глава государства подчеркнул, что Казахстан приступил к масштабному расширению своей железнодорожной инфраструктуры на основных международных маршрутах. Другой перспективной задачей Президент назвал активизацию сотрудничества в области цифровизации.

Отдельный блок в речи Касым-Жомарта Токаева был посвящен расширению духовных и культурных связей народов СНГ.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, особое значение также имеет совместная разработка Концепции евразийской безопасности. Он полагает, что наиболее подходящей платформой дискуссии на эту судьбоносную проблематику является именно СНГ.

Президент Казахстана также остановился на вопросах празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году.

Этот юбилей объединяет все народы Содружества, символизируя торжество идей свободы и справедливости. Мы всегда должны помнить беспримерный в истории человечества подвиг наших отцов и матерей, всех ветеранов войны и тружеников тыла", - отметил глава государства.


В завершение своего выступления Касым-Жомарт Токаев поддержал решение о председательстве Таджикистана в СНГ в 2025 году и проведении очередного саммита в Душанбе.
 
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Теги:ТокаевСоветСНГ

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09.10.2024, 16:07 1201

Вопросы обеспечения безопасности на евразийском пространстве обсудили генсекретари СНГ, ОДКБ и ШОС

Стороны поделились мнением по укреплению взаимодействия между тремя региональными организациями
Москва. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Москве секретарь СНГ Сергей Лебедев, генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, заместитель генерального секретаря ШОС Нурлан Ермекбаев обсудили взаимодействие между тремя крупнейшими региональными международными организациями, а также вопросы обеспечения безопасности на евразийском пространстве, сообщает пресс-служба исполнительного комитета СНГ.

Новые вызовы и угрозы требуют максимального использования интеграционного потенциала СНГ, ОДКБ и ШОС. Региональная безопасность - сфера, в которой от стран-участниц требуется высокий уровень взаимного доверия и сотрудничества, а также единства в принятии совместных решений по противодействию современным вызовам и угрозам", - сказал в ходе мероприятия Сергей Лебедев.


Он подчеркнул, что традиционная встреча проходит в период трансформации всей системы международной безопасности и мироустройства, следствием которой является обострение военно-политической обстановки.

События последних лет свидетельствуют о резком возрастании фактора военной силы, а противостояние приобретает характер гибридной войны, операции в киберпространстве, информационное противоборство и ряд других направлений, ранее не свойственных традиционным войнам. Формирование новой архитектуры мироустройства напрямую затрагивает государства - участники наших организаций, ставя перед ними множество фундаментальных вопросов о будущем характере системы международных отношений и выстраивании экономических, торговых, инвестиционных, транспортных, научных и культурных связей. В свою очередь это требует и активизации мер стратегического сдерживания как ключевого элемента внешнеполитической деятельности, направленной на упрочение международной стабильности, обеспечение национальной безопасности государств СНГ, ОДКБ и ШОС", - высказался секретарь СНГ.


Он отметил, что сегодня государства СНГ, ОДКБ и ШОС являются участниками создания нового мирового порядка.

С учетом изменений, происходящих в мире, мы должны быть готовы к новым реалиям. При этом уверен, что совместные консолидированные действия СНГ, ОДКБ и ШОС способны повысить эффективность сотрудничества на всех направлениях. Полагаю, что сопряжение работы в рамках наших организаций должно стать надежным инструментом для снижения международной напряженности и предотвращения конфликтов, содействовать обеспечению безопасности и росту благополучия народов", - добавил Лебедев.


Имангали Тасмагамбетов и Нурлан Ермекбаев также поделились своим мнением по укреплению взаимодействия между ОДКБ, ШОС и СНГ в целях повышения безопасности в евразийском регионе.

Напомним, в МИД РФ заявили о подготовке НАТО к военному столкновению с Россией.
 
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Теги:ШОСОДКБСНГБезопасность
07.10.2024, 20:45 20781

Токаев поздравил Путина с днем рождения

7 октября российскому лидеру исполнится 72 года.
Токаев поздравил Путина с днем рождения
Фото: Акорда
Астана. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства направил поздравительную телеграмму президенту РФ, сообщает пресс-служба Акорды.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму с поздравлениями президенту России Владимиру Путину по случаю его дня рождения", - говорится в сообщении пресс-службы.


7 октября российскому лидеру исполнится 72 года.
 
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Теги:ТокаевПутинПоздравление
07.10.2024, 17:05 22046

Главы МИД стран СНГ утвердили план межмидовских консультаций

Министры иностранных дел государств-участников СНГ одобрили ряд документов
Главы МИД стран СНГ утвердили план межмидовских консультаций
Фото: Depositphotos
Москва. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Главы МИД стран Содружества Независимых Государств на заседании совета министров иностранных дел содружества в Москве утвердили план межмидовских консультаций на 2025 год, сообщает в пресс-службе внешнеполитического ведомства Кыргызстана.

Министры иностранных дел государств-участников СНГ рассмотрели и утвердили план многоуровневых межмидовских консультаций в рамках Содружества Независимых Государств на 2025 год. Также главы внешнеполитических ведомств одобрили ряд документов, которые будут вынесены на утверждение в ходе предстоящего заседания совета глав государств", - информирует РИА Новости со ссылкой на МИД.


Отмечается, что главы МИД в ходе обмена мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня обсудили состояние и перспективы политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия в формате СНГ.

Рассмотрены вопросы по линии внешнеполитических ведомств государств-участников СНГ, безопасности и культурно-гуманитарной сферы", - добавили в министерстве.


Напомним, очередное заседание совета министров иностранных дел СНГ решено провести 11 апреля 2025 года в Казахстане.
 
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Теги:МИДвстречаСНГ
05.10.2024, 17:04 36671

Сирия отправила заявку на присоединение к БРИКС

Сирия отправила заявку на присоединение к БРИКС
Фото: Depositphotos
Москва. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сирия намерена присоединиться к БРИКС и направила заявку на вступление, сообщил на полях форума "Северный Кавказ: новые геостратегические возможности" посол Сирии в России Башар Джаафари.

Очень интересуемся присоединением к БРИКС. Мы направляли письменные просьбы о вхождении в организацию", - цитирует ТАСС посла.


Ранее Турция подала заявку на вступление в БРИКС.
 
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Теги:СирияБРИКСзаявка
03.10.2024, 10:11 56986

Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Кореи

Он поздравил Юн Сок Ёля и корейский народ с Национальным днем
Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Кореи
Фото: Акорда
Астана. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Республики Корея. Он поздравил Юн Сок Ёля и корейский народ с Национальным днем. Об этом сообщила пресс-служба Акорды.

В телеграмме отмечается, что Корея - это государство, добившееся больших успехов в своем экономическом и технологическом развитии. Президент Казахстана подчеркнул, что взаимодействие между двумя странами динамично развивается в духе стратегического партнерства. Также выражена уверенность в том, что казахско-корейское сотрудничество, основанное на традиционной дружбе и прочных связях, будет и впредь укрепляться во благо наших народов.

Глава государства пожелал президенту Республики Корея успехов в его ответственной деятельности, а дружественному корейскому народу - процветания и благополучия.
 
01.10.2024, 17:10 73116

Президент Беларуси назвал Казахстан проверенным временем другом

Лукашенко высказал слова благодарности Токаеву за всемерную поддержку, оказанную Беларуси во время казахстанского председательства в ШОС
Президент Беларуси назвал Казахстан проверенным временем другом
Фото: president.gov.by
Минск. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты послов зарубежных стран, заявил, что Казахстан является для республики важным, проверенным временем другом, стратегическим партнером и союзником.

Глава государства обратил внимание, что сейчас практически нет таких сфер, где бы у двух стран не было общих интересов. О высокой динамике сотрудничества, по словам президента, свидетельствуют ежегодный миллиардный товарооборот и успешные проекты в промышленной кооперации", - сообщает БЕЛТА.


Также Александр Лукашенко в очередной раз высказал слова благодарности президенту РК Касым-Жомарту Токаеву за всемерную поддержку, оказанную Беларуси во время казахстанского председательства в Шанхайской организации сотрудничества.

Напомним, Беларусь официально стала членом ШОС.
 
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Теги:РКБеларусьЛукашенко
01.10.2024, 10:58 76056

Токаев поздравил Си Цзиньпина с 75-летием образования КНР

Президент РК направил телеграмму поздравления председателю Китая
Токаев поздравил Си Цзиньпина с 75-летием образования КНР
Фото: Акорда
Астана. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев от имени всех казахстанцев и от себя лично поздравил Си Цзиньпина и китайский народ с 75-летием образования КНР. Об этом сообщила пресс-служба Акорды.

В поздравительном послании глава государства назвал этот день символом единства и целостности страны. Он также подчеркнул, что Китай как мировой лидер вносит большой вклад в глобальное устойчивое развитие, обеспечение международной стабильности и безопасности.

Президент отметил, что многогранное сотрудничество между Казахстаном и Китаем динамично развивается в духе всестороннего стратегического партнерства. Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что отношения между двумя странами, основанные на незыблемой дружбе и добрососедстве, будут и впредь укрепляться на благо двух народов.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Си Цзиньпину успехов в его ответственной деятельности, а дружественному народу Китая - процветания и благополучия.
 
28.09.2024, 13:11 103836

Очередной раунд переговоров по Сирии планируют провести в Астане

Подтвержден настрой на продолжение совместных усилий стран-гарантов "Астанинского процесса"
Очередной раунд переговоров по Сирии планируют провести в Астане
Фото: МИД РК
Нью-Йорк. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 27 сентября в Нью-Йорке на полях 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи и министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Главы внешнеполитических ведомств провели обстоятельный обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг нее с акцентом на задачи долгосрочной нормализации в этой стране. Подтвержден настрой на продолжение совместных усилий стран-гарантов "Астанинского процесса" по содействию комплексному урегулированию в САР на основе уважения ее суверенитета, единства и территориальной целостности. Отмечена важность организации в удобные для всех сторон сроки 22-й Международной встречи по Сирии в координации с властями Казахстана.

Министры констатировали дестабилизирующее влияние обострения палестино-израильского конфликта и обстановки в Ливане на ситуацию в САР и осудили осуществляемые Израилем произвольные авиаудары по сирийской территории, являющиеся грубым нарушением норм международного права.

Подчеркнута необходимость наращивания внешней поддержки Сирии в интересах ее постконфликтного восстановления и активизации возвращения сирийских беженцев на родину. В связи с этим акцентирована негативная роль действующих в отношении Дамаска односторонних санкций.

По итогам трехсторонней встречи главы внешнеполитических ведомств России, Ирана и Турции провели консультации со спецпосланником Генсекретаря ООН по Сирии.
 
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