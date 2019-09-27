Токаев выступил на форуме по вопросам устойчивого развития под эгидой Генассамблеи ООН

Нью-Йорк. 26 сентября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на Форуме высокого уровня по вопросам устойчивого развития под эгидой Генеральной ассамблеи ООН, сообщила пресс-служба Акорды, передает Kazakhstan Today.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что цели устойчивого развития до 2030 года (ЦУР) предоставили человечеству четкую дорожную карту по достижению лучшего будущего, где все в равной степени получат возможность извлекать выгоду от социального, технологического и экономического прогресса.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан разделяет всеобщую обеспокоенность отставанием международного сообщества от достижения целей устойчивого развития. Президент заявил о необходимости принятия в предстоящем десятилетии решительных мер для обеспечения соответствующих результатов.

Касым-Жомарт Токаев отметил полное соответствие проводимой в Казахстане экономической, социальной и экологической политики задачам ЦУР до 2030 года. Глава государства выразил уверенность в том, что наша страна сможет создать инклюзивное общество, обеспечить устойчивый экономический рост и чистую экологию, развить более эффективные и подотчетные институты.

В рамках реализации этих задач президент рассказал о запуске концепции "Слышащего государства", основная цель которой обеспечение диалога между правительством и народом.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на важности модернизации образовательной системы, а также развития зеленой и цифровой экономики, инфраструктуры. Эти направления, по его мнению, являются мощными движущими силами экономического процветания и прогресса всего человечества.

Говоря об опыте Казахстана, глава государства подчеркнул, что 80% целей устойчивого развития интегрированы в стратегические программы нашей страны.

В 2018 году Казахстан в тесном взаимодействии с институтами ООН внедрил институциональную архитектуру для оказания содействия достижению ЦУР, включая создание управляющего совета. Первый форум по целям устойчивого развития стал основным мероприятием Астанинского экономического форума в 2019 году. В июле текущего года мы представили первый Добровольный национальный обзор Казахстана", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Учитывая влияние целей устойчивого развития на мировые процессы, глава государства высказал мнение о недопустимости переоценки успехов от реализации ЦУР только в отдельных категориях либо странах.

Президент, отметив активную вовлеченность Казахстана в достижение ЦУР на региональном и международном уровнях, предложил осуществить ряд мер.

Во-первых, по мнению главы государства, необходимо обеспечить рациональное расходование финансовых ресурсов, выделяемых на цели ЦУР.

Во-вторых, Касым-Жомарт Токаев указал на важность целей Исламской организации по продовольственной безопасности, созданной по инициативе Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, которые направлены на решение проблем опустынивания, обезлесения, эрозии, засоления, а также обеспечения социальной безопасности. Он выразил надежду на то, что в ближайшем будущем все 57 государств-членов ОИС присоединятся к этой инициативе.

В качестве еще одной действенной меры президент назвал создание Центра устойчивого развития для государств Центральной Азии и Афганистана, что, по его словам, ускорило бы реализацию ЦУР не только в Казахстане, но и в остальных государствах Центральной Азии и в Афганистане.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства