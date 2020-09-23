Токаев выступил на мероприятии высокого уровня в ознаменование 75-летия ООН

Нур-Султан. 22 сентября. Kazakhstan Today - Вчера президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с видеообращением на Мероприятии высокого уровня в ознаменование 75-летия Организации Объединенных Наций в рамках юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, проходящем в онлайн-формате в связи с пандемией коронавируса, сообщила пресс-служба Акорды, передает Kazakhstan Today.

Свое выступление глава государства начал с известного изречения бывшего генерального секретаря ООН Дага Хаммаршёльда: "Организация Объединенных Наций была создана не для того, чтобы вознести человечество в рай, но чтобы спасти его от ада". Как считает президент, хотя ООН задумывалась, прежде всего, как система коллективной безопасности, в действительности она объединила нации вокруг гораздо более универсальных устремлений и принципов, результатом чего стала эпоха активного и широкого международного сотрудничества.

Глава государства высказал обеспокоенность в связи с существующими глобальными вызовами. В частности, он обратил внимание на риски для принципов мультилатерализма, сложности в преодолении пандемии коронавируса, угрозу нависания новой гонки вооружений, переменные успехи в достижении стратегических целей развития. В выступлении также была подвергнута критике позиция, согласно которой закрепленные в уставе ООН идеалы более нежизнеспособны.

Как президент своей страны и бывший высокопоставленный сотрудник ООН, категорически с этим не согласен. Напротив, более чем когда-либо мы должны: растреножить скакуна наших надежд, а не опасливо обуздывать его; внести свежую струю в усилия по достижению общих идеалов, а не уклоняться от них; продолжать строить основанное на международном праве сообщество, а не возвращаться к анархии", – считает президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев отметил решающее значение следующего десятилетия в контексте общего стремления к реализации Повестки дня устойчивого развития на период до 2030 года. По его мнению, достижение этой масштабной цели потребует коллективных усилий и ответственности.

Глава государства приветствовал уверенное лидерство генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и поддержал начатую им работу по повышению эффективности, прозрачности и подотчетности ООН.

Казахстан подтверждает свою твердую приверженность миссии и уставу ООН, а также общему стремлению создать более стабильный, справедливый и процветающий мир", – подчеркнул президент Казахстана.

В завершение Касым-Жомарт Токаев выразил убеждение в том, что ООН по-настоящему безальтернативна как единственная универсальная и наиболее представительная международная организация.

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