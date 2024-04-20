Казахстанцам оплатят ущерб за утраченное или пострадавшее из-за паводков имущество первой необходимостиКазахстанцам оплатят ущерб за утраченное или пострадавшее из-за паводков имущество первой необходимости
19.04.2024, 12:47 14466
Токаев поблагодарил Жапарова и народ Кыргызстана за гуманитарную помощь Дополнено
Стороны подписали исторический документ об углублении и расширении союзнических отношений
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Астана. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Взаимный товарооборот Казахстана и Кыргызстана вырос на 26% и составил 1,5 млрд долларов, заявил на переговорах с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Мы нацелены увеличить этот показатель до 2 млрд долларов. В этом направлении также реализуется ряд перспективных проектов. В целом, договоренности в торгово-экономической сфере выполняются", - отметил Токаев.
Он подчеркнул, что сегодня страны подписывают исторический документ - Договор об углублении и расширении союзнических отношений, который придаст новый импульс развитию казахско-кыргызских связей.
Токаев также поблагодарил Садыра Жапарова и народ Кыргызстана за оказанную братскую гуманитарную помощь в связи с масштабными паводками в ряде регионов Казахстана.
Отдельное внимание президенты уделили расширению культурно-гуманитарных связей.
Сегодня мы с вами откроем памятник знаменитому Манасу в Астане. Это подтверждает высокий уровень казахско-кыргызских отношений, мы заинтересованы вывести их на новый уровень", - заявил лидер Казахстана.
Президент Кыргызстана, в свою очередь, поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за гостеприимство и заявил о готовности оказать братскому казахскому народу посильную помощь в ликвидации последствий паводков.
Стороны также обсудили взаимодействие в политической, транспортно-транзитной, энергетической сферах, и рассмотрели региональную и международную повестку дня.
Дополнено 19.04.2024, 13.45
После переговоров в узком составе Токаев и Жапаров приняли участие в заседании Высшего межгосударственного совета Казахстана и Кыргызстана. Президенты выразили обоюдное стремление вывести отношения между Казахстаном и Кыргызстаном на качественно новый уровень.
В ходе заседания были рассмотрены вопросы сотрудничества в сфере торгово-экономической, транспортно-логистической, водно-энергетической и культурно-гуманитарной сферах", - сообщает Акорда.
Напомним, в начале апреля Кыргызстан отправил 15 фур с гуманитарной помощью в Жамбылскую область Казахстана.
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19.04.2024, 15:12 11181
Казахстан и Кыргызстан планируют увеличить товарооборот до $2 млрд
Фото: kabar.kg.
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Астана. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам двусторонних переговоров и заседания Высшего межгосударственного совета президенты Казахстана и Кыргызстана выступили с совместным заявлением для представителей средств массовой информации, сообщает Акорда.
Глава Казахстана отметил, что визит президента Кыргызстана имеет большое значение для двух стран, и сообщил о подписании исторического соглашения.
Договор об углублении и расширении союзнических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном открывает новые возможности для дальнейшего развития взаимодействия. Данный документ полностью отвечает интересам двух стран и способствует сохранению многовековых уз братства", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент также заявил, что стороны провели обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, и достигли конкретных и важных соглашений.
Мы пришли к общему выводу, что между нашими странами не должно быть нерешенных вопросов. Особое внимание уделили укреплению торгово-экономических связей. Казахстан - один из ключевых партнеров Кыргызстана в сфере торговли и инвестиций. В прошлом году взаимный товарооборот достиг 1,5 млрд долларов. В ходе переговоров мы подтвердили заинтересованность в увеличении данного показателя до 2 млрд долларов. В целом, есть все возможности значительно увеличить взаимный товарооборот в короткие сроки. Мы готовы экспортировать промышленные и другие товары. Казахстан уже сейчас может увеличить объем экспорта в Кыргызстан по 195 товарным позициям общей стоимостью 260 млн долларов. Кыргызстан также экспортирует ряд продукции в Казахстан", - отметил президент.
По словам Токаева, стороны договорились всецело использовать имеющиеся возможности, активизировать работу Межправительственного совета и Межрегионального форума, оперативно запустить строящийся на границе торгово-логистический индустриальный комплекс
Кроме того, в ходе переговоров были обсуждены возможности в агропромышленном секторе.
В прошлом году товарооборот между нашими странами в этой сфере вырос на 10% и достиг 300 млн долларов. Крайне важным для нас являются наращивание объемов продукции, открытие совместных предприятий и налаживание связей между научно-исследовательскими институтами. Правительствам двух стран было поручено принять Дорожную карту", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
По словам главы государства, отечественные инвесторы вносят свой вклад в развитие важных отраслей кыргызской экономики. Планируется строительство солнечной электростанции в Иссык-Кульской области за счет предпринимателей Казахстана. На сегодняшний день ведутся переговоры по строительству ферросплавного завода в Джалал-Абадской области.
Мы достигли взаимопонимания по созданию благоприятных условий для эффективной работы совместных предприятий. Как вы видели, сегодня было подписано Соглашение о взаимной защите инвестиций. Договорились о внедрении и развитии системы электронного правительства, а также обмене опытом и укреплении сотрудничества в области информации для цифровизации экономики. Одной из важных задач является активизация контактов между двумя странами. Предпринимаются конкретные меры по расширению возможностей пропуска грузов через границу и совершенствованию ее оформления. Мы приступили к модернизации постов "Қарасу", "Бесағаш", "Аухатты", "Сартөбе" "Айша бибі", "Сыпатай батыр", "Кеген". Все эти станции будут оснащены цифровыми технологиями. Ожидается, что эта масштабная работа будет завершена к 2028 году", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Президент считает важным координацию взаимодействия в водно-энергетической сфере.
В последние годы актуальность эффективного и справедливого использования трансграничных водных ресурсов возросла. Мы договорились продолжить нашу скоординированную работу. Для скорейшего решения проблем в этом направлении необходимо принять совместные меры. Поэтому мы договорились в ближайшее время утвердить график работы межгосударственных водохозяйственных структур и своевременно его реализовать. Казахстан готов полностью выполнить все обязательства и совместно реализовать важные проекты", - сказал он..
Глава государства также отметил, что Казахстан и Кыргызстан имеют общие позиции по актуальным международным вопросам. В ходе переговоров особое внимание было уделено углублению взаимодействия в Центральной Азии.
Мы договорились принять активное участие в очередной VI Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, которая пройдет в Астане в этом году", - подытожил Касым-Жомарт Токаев.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выразил уверенность, что сегодняшняя встреча выведет союзническое и стратегическое партнерство между двумя государствами на качественно новый уровень, и обогатит его новым содержанием.
Жапаров отметил, что результаты Казахстанско-кыргызского бизнес-форума, прошедшего в преддверии его официального визита в Астану, а также форума межрегионального сотрудничества Казахстана и Кыргызстана, состоявшегося в прошлом году в Таразе. По его словам, в рамках этих мероприятиях были активизированы деловые связи и заключены важные инвестиционные соглашения. Он также сообщил, что следующий форум межрегионального сотрудничества пройдет в этом году в Кыргызстане.
По итогам двусторонних переговоров, а также шестого заседания Высшего межгосударственного совета Казахстана и Кыргызстана были подписаны следующие документы:
1. Договор об углублении и расширении союзнических отношений между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой;
2. Решение шестого заседания Высшего межгосударственного совета Республики Казахстан и Кыргызской Республики;
3. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом Министров Кыргызской Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций;
4. Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о пунктах пропуска через государственную границу от 25 декабря 2003 года;
5. Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Государственным агентством по защите персональных данных при Кабинете Министров Кыргызской Республики;
6. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Государственным агентством архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики;
7. План мероприятий (Дорожная карта) по развитию автомобильных пунктов пропуска на казахстанско-кыргызской границе на 2024-2027 годы.
18.04.2024, 20:20 23836
Токаев и Жапаров посетили концерт мастеров искусств Казахстана и Кыргызстана
Фото: Акорда
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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров посетили гала-концерт мастеров искусств Казахстана и Кыргызстана, сообщает пресс-служба Акорды.
В мероприятии, прошедшем во Дворце мира и согласия, выступили известные деятели культуры двух стран, а также артисты государственного театра оперы и балета "Астана опера", творческие коллективы "Гүлдер", "Астана сазы" и "Аркасыры" (Кыргызстан).
В рамках концертной программы были прочитаны отрывки из эпоса "Манас" и исполнены известные музыкальные произведения двух народов. Было также представлено несколько хореографических композиций.
Концерт также посетили члены официальной делегации и представители творческой интеллигенции Кыргызстана.
15.04.2024, 21:31 64531
В МИД пояснили, зачем Казахстану генконсульство в Бресте
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Астана. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель Министерства иностранных дел Республики Казахстана Айбек Смадияров в ходе брифинга пояснил, зачем Казахстану генеральное консульство в Бресте.
Там и раньше было наше консульство, поэтому это не открытие новой точки, а всего лишь преобразование нашего консульства и генерального консульства. Это повышает статус нашего дипломатического ведомства там и улучшает отношения с Республикой Беларусь. Активно развиваются внешнеторговые отношения двух стран в рамках ЕАЭС, поэтому важно и развивать внешнеполитические связи", - цитирует sputnik.kz Смадиярова.
Он напомнил, что Брест находится на границе с Европой и тысячи казахстанских грузоперевозчиков проезжают через эти транспортные ворота.
Наши дипломаты совместно с местными властями решают некоторые возникающие вопросы во время пересечения границы", - добавил официальный представитель МИД.
Брест является административным центром Брестской области и Брестского района, в котором проживает более двух тысяч граждан Казахстана.
В этих областях проживают граждане Республики Казахстан. Поэтому они состоят на консульском учете, обращаются за консульскими услугами", - пояснил Айбек Смадияров.
Напомним, накануне в Бресте открыли генеральное консульство Казахстана.
15.04.2024, 16:35 69231
Токаев призвал к скорейшему урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном
Президент заявил о готовности Казахстана оказать содействие путем предоставления площадки для переговоров
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Ереван. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном призвал к скорейшему урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном, сообщает Акорда.
В ходе переговоров в Ереване президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Армении Никол Пашинян уделили особое внимание вопросам обеспечения стабильности и безопасности на Южном Кавказе.
Токаев высоко оценил предпринимаемые Арменией и Азербайджаном шаги по заключению мирного договора. В этом ключе президент Казахстана отметил важность скорейшего установления прочного, долгосрочного мира между Ереваном и Баку, а также заявил о готовности Казахстана оказать содействие путем предоставления площадки для переговоров.
Было подчеркнуто, что Казахстан как твердый сторонник переговорных путей для достижения мира и согласия готов поддерживать все усилия в этом направлении. Стороны договорились рассмотреть возможности практической реализации армяно-азербайджанских договоренностей.
Ранее сообщалось, что в ходе переговоров президента Казахстана и премьер-министра Армении были обсуждены вопросы торгово-экономического, транзитно-транспортного, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества. Особое внимание было уделено вопросам региональной стабильности и безопасности.
Также в ходе однодневного рабочего визита в Армению Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом страны Ваагном Хачатуряном. Стороны обсудили ряд вопросов казахско-армянского сотрудничества, уделив особое внимание взаимодействию в политической, торгово-экономической, транспортно-транзитной и культурно-гуманитарной сферах.
Президент Армении назвал историческим визит лидера Казахстана в Ереван, отметив, что итоги переговоров создают прочный фундамент для укрепления связей между двумя странами и выводят межгосударственные отношения на новый уровень.
Напомним, в марте Касым-Жомарт Токаев совершил рабочий визит в Азербайджан.
15.04.2024, 12:02 72506
Токаев и Пашинян провели переговоры и подписали ряд важных документов
Фото: Акорда
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Ереван. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с премьер-министром Армении в узком и расширенном составах, сообщает Акорда.
После переговоров стороны подписали ряд важных двусторонних документов.
В ходе переговоров стороны обсудили вопросы торгово-экономического, транзитно-транспортного, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества. Особое внимание было уделено вопросам региональной стабильности и безопасности.
По мнению Токаева, сегодняшние переговоры придадут дополнительный импульс сотрудничеству Казахстана и Армении. Актуальной задачей он назвал придание качественного и содержательного наполнения экономическому взаимодействию.
Значительные резервы для наращивания взаимной торговли имеются в продовольственном секторе, инвестиционной и транспортно-логистической сферах, а также в IT-индустрии и строительстве", - заявил президент.
Пашинян отметил большие перспективы визита Токаева.
Во время наших контактов мы уже успели затронуть достаточно широкий круг вопросов. Это углубление экономического и политического сотрудничества, расширение регионального взаимодействия. Хочу подчеркнуть, что при этом мы не забываем также культурно-гуманитарную сферу. В этом году в Казахстане пройдут Дни армянской культуры, в следующем году Дни казахской культуры будут проведены в Армении. В целом, наша повестка достаточно богата и насыщена. Уверен, что в результате Вашего визита мы примем решения, которые послужат на благо расширения и углубления всех направлений нашего сотрудничества" - подчеркнул глава правительства Армении.
По итогам переговоров Токаев и Пашинян подписали совместное заявление.
Также в рамках официального визита были подписаны следующие документы:
- Соглашение о сотрудничестве в области миграции;
- Соглашение о поездках и порядке пребывания граждан;
- Протокол о внесении изменений и дополнений в соглашение о международном автомобильном сообщении от 6 ноября 2006 года;
- Меморандум о взаимопонимании между авиационными властями Республики Казахстан и Республики Армения;
- Меморандум о сотрудничестве между аппаратом акима Мангистауской области РК и администрацией Армавирской области Армении;
- Меморандум о сотрудничестве и установлении побратимских отношений между городом Шымкент и общиной Ванадзор;
- Программа сотрудничества между Министерством туризма и спорта Республики Казахстан и Министерством образования, науки, культуры и спорта Республики Армения на 2024-2026 годы;
- Дорожная карта по торгово-экономическому сотрудничеству на 2024-2025 годы;
- Меморандум между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмическая промышленности Республики Казахстан и Министерством высокотехнологической промышленности Республики Армения о сотрудничестве в сфере информационно-коммуникационных технологий;
- Меморандум об установлении побратимских отношений между городами Астана и Ереван.
Напомним, президент Казахстана находится в Армении с официальным визитом.
14.04.2024, 16:04 82816
В МИД РК отреагировали на ситуацию в Израиле и Иране
Фото: МИД РК
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Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство иностранных дел Казахстана выражает глубокую озабоченность в связи с резкой эскалацией напряженности между Ираном и Израилем, сообщает пресс-служба МИД.
Призываем стороны к сдержанности и принятию безотлагательных мер для разрешения всех разногласий исключительно политико-дипломатическим путем", - сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
В министерстве добавили, что Казахстан вновь подчеркивает свою решительную поддержку усилиям мирового сообщества, направленным на стабилизацию обстановки и обеспечение безопасности в регионе.
Напомним, поздним вечером 13 апреля Иран атаковал Израиль, назвав это ответом на удар Тель-Авива по Дамаску, в результате которого погибли иранские генералы. Позднее удары нанесла ливанская группировка "Хезболла", а также хуситы, которые пользуются поддержкой Тегерана. Взрывы прозвучали в том числе в Иерусалиме, также сирены воздушной тревоги запущены на севере и юге Израиля и над Мертвым морем.
12.04.2024, 20:59 103226
Эмомали Рахмон заявил о готовности оказать необходимую поддержку Казахстану
Фото: Акорда
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Астана. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает пресс-служба Акорды.
В начале беседы главы государств обменялись теплыми поздравлениями по случаю священного для всех мусульман праздника Ораза айт и пожелали гражданам Казахстана и Таджикистана благополучия и процветания.
Президент Таджикистана выразил слова поддержки в связи с наводнениями в ряде регионов нашей страны и заявил о готовности оказать необходимую поддержку.
В свою очередь президент Казахстана поблагодарил лидера Таджикистана за солидарность и отметил, что в настоящее время ситуация по борьбе с паводками находится под контролем, правительством принимаются все необходимые меры реагирования и устранения последствий.
Собеседники обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего углубления казахско-таджикского стратегического партнерства. Правительствам двух стран поручено качественно реализовать достигнутые договоренности в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Главы государств также обменялись мнениями о текущей международной и региональной повестке дня, рассмотрели график предстоящих встреч.
12.04.2024, 12:35 101146
Казахстан придает важное значение укреплению отношений с Грузией - Токаев
На сегодняшний день казахстанский бизнес представлен в различных секторах экономики Грузии
Фото: Акорда
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Астана. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с председателем парламента Грузии Шалву Папуашвили отметил, что Казахстан придает важное значение всестороннему укреплению отношений с Грузией - одним из ключевых партнеров в регионе Южного Кавказа, сообщает Акорда.
Также глава государства подчеркнул, что межпарламентский диалог играет важную роль в укреплении межгосударственных контактов и межпарламентская группа дружбы "Казахстан - Грузия" может существенно содействовать расширению горизонтов сотрудничества.
Как заявил президент, на сегодняшний день казахстанский бизнес представлен в различных секторах экономики Грузии, внося свой вклад в дальнейшее расширение торгово-экономических отношений двух стран. Отдельное внимание было уделено укреплению культурно-гуманитарных отношений между нашими странами.
В свою очередь Шалва Папуашвили выразил благодарность главе государства и всему народу Казахстана за теплый прием. Он подтвердил приверженность Грузии дальнейшему укреплению отношений с Казахстаном.
Также, по его словам, Тбилиси рассчитывает на углубление всесторонних связей с Астаной, в том числе в сфере транспортно-логистического взаимодействия. В частности, спикер грузинского парламента поддержал инициативу главы государства о совместном развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута.
Ранее глава государства провел встречу с генеральным секретарем ШОС Чжан Мином.
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