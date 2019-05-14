Трамп отправил письмо Назарбаеву

Нур-Султан. 13 мая. Kazakhstan Today - Президент США Дональд Трамп отправил письмо Первому Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, сообщил пресс-секретарь Первого Президента Айдос Укибай, передает Kazakhstan Today.

Айдос Укибай опубликовал фото письма в Twitter

"Поздравляю с этим историческим моментом для Вашей страны. После почти 30-летнего пребывания в должности Вы оставляете успешное наследие, и я приветствую Ваше решение следовать конституционным процедурам транзита", - написал Трамп.

Казахстан добился успеха во всем мире под Вашим руководством. Я ценю Вашу поддержку и работу с Вами в качестве президента и ожидаю подобных тесных отношений с президентом Токаевым", - отметил Трамп.

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