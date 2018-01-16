Астана. 16 января. Kazakhstan Today - Начался официальный визит президента Казахстана в Соединенные Штаты Америки, который продлится с 16 по 18 января, передает Kazakhstan Today.

"Глава государства прибыл в Вашингтон. В ходе официального визита Нурсултан Назарбаев встретится с президентом США Дональдом Трампом, а также представителями официальных и деловых кругов США", - проинформировали в пресс-службе Акорды.

Кроме этого, президент Казахстана примет участие в заседании Совета безопасности ООН.

Как сообщил ранее в интервью "Казинформу" пресс-секретарь главы государства Айдос Укибай, на встрече лидеров двух стран особый акцент будет сделан на дальнейшее развитие двустороннего политического, торгово-экономического взаимодействия и привлечение американских инвестиций в экономику Казахстана.

Ожидается также принятие совместного заявления президентов о расширенном стратегическом партнерстве двух стран и подписание ряда соглашений на несколько миллиардов долларов.

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