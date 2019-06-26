Трамп: США намерены расширять стратегическое партнерство с Казахстаном

Нур-Султан. 25 июня. Kazakhstan Today - На имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева поступила поздравительная телеграмма президента США Дональда Трампа по случаю его избрания на пост президента Казахстана, передает Kazakhstan Today.

За эти годы мы добились больших успехов в наших двусторонних отношениях , и я уверен, что дух нашего сотрудничества будет укрепляться. Отрадно, что американский бизнес продолжает открывать новые возможности для расширения экономического сотрудничества с Казахстаном", - говорится в телеграмме.

По информации пресс-службы Акорды, глава Белого дома отметил, что США и впредь намерены продолжать совместную работу по продвижению расширенного стратегического партнерства с Казахстаном.

Я надеюсь на сотрудничество с Вами в деле продвижения нашего углубленного стратегического партнерства для противодействия общим вызовам. Соединенные Штаты ценят прочное партнерство с Казахстаном и продолжат работать с Вами и народом Казахстана для продвижения наших общих интересов в Центральной Азии и на глобальном уровне. Желаю Вам всяческих успехов в Вашей работе", - говорится в поздравительном послании президента США.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства