Транскаспийский транспортный коридор является главным маршрутом между Востоком и Западом - представитель ОТГ
Фото: middlecorridor.com
Анталья. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На полях Анталийского дипломатического форума председатель совета старейшин Организации тюркских государств Бинали Йылдырым заявил, что Транскаспийский международный транспортный коридор является ключевым маршрутом, соединяющим Восток и Запад, передает корреспондент агентства.
Средний коридор - это главный маршрут между Востоком и Западом. Это придумали не сейчас, по нему издавна проходит множество древних торговых путей, и все идет через этот средний путь (сейчас это таможенные терминалы. - Прим. ред.): Ипек Йолу, Бахарат Йолу, Крал Йолу - все это часть маршрута. Китай является одним из основных экспортеров в Европу и страны Центральной Азии и наоборот", - цитирует Бинали Йылдырым видеоагентство Ruptly.
Он напомнил, что сейчас товарооборот по ТМТМ составляет 600 миллиардов долларов США, поэтому этот путь и является "самым правильным". Он также совпадает с китайской инициативой "Один пояс - один путь".
Сейчас мощность не используется должным образом. Она составляет около 2 миллионов тонн, что слишком мало. Номинальная мощность составляет 30 миллионов тонн. Так что нам предстоит пройти долгий путь. Именно поэтому мы построили проект вагонной железной дороги Баку - Тбилиси, чтобы завершить непрерывность маршрута", - отметил спикер.
Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбаев отметил значимую роль Организации тюркских государств в укреплении связей между Европой и Азией.
Мы должны согласиться с тем, что тюркский мир в силу своего критического геостратегического положения на перекрестке Востока и Запада уже рассматривается как глобальный узел связи (...) Азербайджан, пользуясь своим важнейшим геоэкономическим и географическим положением, стратегической автономией и существующей критической инфраструктурой в плане транспорта, уже играет ключевую роль в этом соединении между Востоком и Западом", - рассказал политик.
В форуме также принял участие министр транспорта Казахстана Марат Карабаев. Он рассказал о совместных планах Астаны, Бишкека и Ташкента по установке оптоволоконного кабеля для экспорта электроэнергии в европейские страны.
Казахстан, Киргизия и Узбекистан пришли к идее проложить кабель через Каспийское море, чтобы экспортировать возобновляемую энергию, производимую в наших странах, в Европу. Это новая идея, которая сейчас обсуждается. Только Казахстан сегодня производит 2,7 гигаватта возобновляемой энергии. Наш потенциал, я имею в виду новый проект, - дополнительные 8 гигаватт должны быть транспортированы в Европу", - подчеркнул Карабаев.
Транскаспийский международный транспортный маршрут проходит через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и страны Европы.
Анталийский дипломатический форум проходит с 11 по 13 апреля в городе Белеке. Ожидается участие более 450 представителей из 140 стран. Среди них - более 20 глав государств и правительств, 74 министра, а также политики, экономисты, бизнесмены и журналисты. Тема мероприятия: "Возвращение дипломатии в раздробленный мир".