06.06.2023, 12:39 6641
Центризбирком установил итоги выборов депутата сената парламента от СКО
Депутатом сената парламента от Северо-Казахстанской области избрана Асем Рахметова
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Петропавловск. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Центризбирком установил итоги выборов депутата сената парламента от Северо-Казахстанской области вместо выбывшего, состоявшихся 2 июня 2023 года.
В голосовании из 193 депутатов маслихатов Северо-Казахстанской области приняли участие 180 депутатов (93,26%). В избирательный бюллетень были включены 2 кандидата в депутаты сената. На заседании Центризбиркома, состоявшемся 6 июня т.г., принято постановление "Об установлении и опубликовании итогов выборов депутата сената парламента Республики Казахстан от Северо-Казахстанской области вместо выбывшего, состоявшихся 2 июня 2023 года", - говорится в сообщении.
Установлены следующие итоги выборов:
за Касенову Раузу Ивановну подано 39 голосов выборщиков, принявших участие в голосовании;
за Рахметову Асем Калашбаевну подано 134 голоса выборщиков, принявших участие в голосовании;
число бюллетеней с отметкой "Против всех" - 6.
Таким образом, депутатом сената парламента Республики Казахстан от Северо-Казахстанской области избрана Рахметова Асем Калашбаевна на срок полномочий депутатов сената парламента Республики Казахстан, избранных 14 января 2023 года, сообщили в ЦИК.
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07.06.2023, 13:15 901
Озабоченность разногласиями с ОБСЕ выразил Токаев
Фото: Акорда
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Астана. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Хельгой Шмид, сообщает Акорда.
Поблагодарив главу ОБСЕ за участие в Международном форуме "Астана", президент отметил, что данный форум призван стать новой площадкой для укрепления связей между Западом и Востоком.
Я думаю, что возглавляемая вами делегация ОБСЕ на этом форуме внесет значительный вклад в решение многих проблем, которые, к сожалению, существуют в современном мире. Для Казахстана сотрудничество с ОБСЕ является приоритетом. Нас беспокоят существующие разногласия о роли организации. После саммита, который прошел в Астане в 2010 году, не было принято ни одного официального документа ни на уровне министров, ни в каких-то других форматах. Безусловно, это вызывает у нас озабоченность. Мы по-прежнему твердо убеждены, что нам необходимо иметь прочные связи в рамках организации", - подчеркнул Токаев.
По его словам, Казахстан является активным участником ОБСЕ и готов продолжить тесное сотрудничество с организацией в духе взаимовыгодного партнерства и транспарентности, а также оказать всесторонную поддержку Хельге Шмид в качестве Генерального секретаря.
В свою очередь Хельга Шмид поблагодарила Касым-Жомарт Токаева за приглашение принять участие в Международном форуме Астана.
Вы абсолютно правы. Я думаю, что сейчас непростые времена. ОБСЕ продолжает служить уникальной платформой для диалога, несмотря на все вызовы, с которыми мы сталкиваемся. Я также очень положительно оцениваю активную роль Казахстана в ОБСЕ. Вы упомянули Астанинский саммит. Я лично имел удовольствие участвовать в этом саммите. Вы правы, он оказался последним состоявшимся саммитом. Астанинская декларация действительно является очень важным документом, регулирующим деятельность Организации. Я с большим интересом жду возможности послушать вас на Астанинском форуме. Полагаю, что сейчас как никогда важно прислушиваться друг к другу, чтобы прийти к согласию. Это является ключевой задачей ОБСЕ", - заявила глава ОБСЕ.
В ходе встречи собеседники обсудили состояние и перспективы развития сотрудничества между Казахстаном и ОБСЕ. Также были рассмотрены актуальные вопросы региональной и глобальной повестки дня.
Ранее Касым-Жомарт Токаев и президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфельт рассмотрели ключевые вопросы повестки предстоящего международного форума "Астана".
Глава государства намерен выступить на сессии международного мероприятия.
Участники форума обсудят вопросы изменения климата, нехватки продовольствия и энергетической безопасности.
Среди высоких гостей - эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, председатель президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле, заместитель генерального секретаря ООН, исполнительный секретарь экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Армида Алисджабана, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и другие.
На полях форума президент проведет ряд двусторонних встреч.
05.06.2023, 18:50 12251
Заседание совета глав правительств СНГ состоится 8 июня в Сочи
Главы правительств обменяются мнениями по актуальным темам экономического взаимодействия в СНГ
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Москва. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Заседание совета глав правительств СНГ под председательством Кыргызстана пройдет 8 июня 2023 года в Сочи, сообщает пресс-служба исполнительного комитета СНГ.
Как ожидается, главы правительств обменяются мнениями по актуальным темам экономического взаимодействия в СНГ, обсудят вопросы гуманитарной направленности, рассмотрят кадровую повестку.
04.06.2023, 19:15 18546
Маулен Ашимбаев принял участие в церемонии открытия мечети Султана Бейбарса в Египте
Фото: пресс-служба сената РК
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Каир. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Спикер сената Казахстана Маулен Ашимбаев по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева принял участие в церемонии открытия мечети Султана Бейбарса в Египте, сообщает пресс-служба сената.
В ходе мероприятия выступил верховный имам Аль-Азхара шейх Ахмед ат-Тайеб, а также представители религиозных объединений, политические и общественные деятели Казахстана и Египта.
В своем выступлении Маулен Ашимбаев отметил, что имя Султана Бейбарса вписано золотыми буквами в мировую историю как мудрого правителя и великого полководца. 800-летие Султана Бейбарса - глубоко символичное и значимое событие как для жителей Египта, так и для казахского народа, подчеркнул спикер сената.
Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев передает теплые слова приветствия всем участникам мероприятий, посвященных 800-летию Султана Бейбарса. Глава государства придает особое значение их организации на высоком уровне. В рамках юбилейной даты организовано более 600 мероприятий, часть из них проводится в Египте. Отношения между казахским и египетским народами имеют глубокие исторические корни, берущие начало со времен мамлюков. Султан Бейбарс, являвшийся великим полководцем, в то же время уделял особое внимание строительству мечетей и медресе, развитию науки и образования. Мечеть "Султан Аз-Захир Бейбарс", которая сегодня вновь открывается после реставрации, по праву признана одним из уникальных объектов мирового культурного наследия. Поэтому сегодняшнее мероприятие является важным событием международного масштаба", - отметил председатель сената.
Маулен Ашимбаев на торжественной церемонии объявил о том, что за значительный вклад в укрепление взаимоотношений Казахстана и Египта указом президента Казахстана верховный имам университета Аль-Азхар шейх Ахмед ат-Тайеб награжден орденом "Достық" І степени, а председатель сената Египта Абдель Уахаб Абдель Разек - орденом "Достык" II степени. Также государственными наградами РК награждены ряд других религиозных, политических и общественных деятелей Египта за активную деятельность по расширению культурно-духовных связей между двумя государствами и народами.
Как отметил спикер сената, за 30 лет двусторонние отношения между двумя государствами достигли качественно высокого уровня, основанного на взаимном доверии и дружбе. Укреплению сотрудничества способствует в первую очередь уровень взаимоотношений глав двух государств.
Кроме того, в рамках визита Маулен Ашимбаев провел двустороннюю встречу с верховным имамом Аль-Азхара шейхом Ахмадом ат-Тайебом. Стороны обсудили актуальные вопросы и перспективы развития межконфессионального диалога. Маулен Ашимбаев отметил, что Казахстан с университетом Аль-Азхар связывают давние отношения и общие идеи по распространению культуры мира, а шейх Ахмад ат-Тайеб принимал активное участие в работе VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, прошедшего в Астане в 2022 году.
Еще одним направлением тесного взаимодействия двух государств Маулен Ашимбаев назвал теологическое образование, которое казахстанцы уже на протяжении многих лет получают в университете Аль-Азхар.
В этот же день Маулен Ашимбаев провел двустороннюю встречу с председателем сената Египта Абдель Уахаб Абдель Разеком. В своем приветственном слове Маулен Ашимбаев отметил, что Египет является ключевым партнером Казахстана в исламском мире, и выразил заинтересованность в дальнейшем укреплении многосторонних взаимоотношений. Озвучивая свое видение перспектив дальнейшего развития сотрудничества, спикер сената подчеркнул важность расширения межпарламентских связей.
03.06.2023, 17:39 22671
Токаев с рабочим визитом прибыл в Анкару Дополнено
Фото: Акорда
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Анкара. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Анкару, сообщила пресс-служба Акорды.
Сегодня Касым-Жомарт Токаев по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана примет участие в церемонии инаугурации президента Турции", - говорится в сообщении.
Дополнено. 03.06.2023, 21.00.
Глава государства прибыл во дворец "Кулие" для участия в церемонии инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Касым-Жомарта Токаева в резиденции президента встретил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Как сообщалось ранее, президент Казахстана поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой во втором туре президентских выборов в Турции.
Напомним, выборы президента в Турции прошли в два тура в мае 2023 года. Первый тур состоялся 14 мая, второй тур прошел 28 мая. В результате победил Реджеп Эрдоган.
02.06.2023, 21:22 41996
Глава Евросовета рассказал о разговоре с президентом РК
Шарль Мишель опубликовал фотографию с Касым-Жомартом Токаевым
Фото: twitter.com/CharlesMichel/
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Астана. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Европейского совета Шарль Мишель в своем аккаунте в Twitter опубликовал фотографию с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
В подписи он отметил, что в разговоре с Токаевым была подчеркнута глубина сотрудничества в ключевых областях - транспорт, связь и критическое сырье.
Вместе мы делаем наши общества более экологичными и цифровыми. Мы также обсудили последствия войны России против Украины", - написал Шарль Мишель.
2 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов (в лице заместителя председателя кабинета министров Туркменистана Нурмухаммета Аманнепесова) и президент Европейского совета Шарль Мишель приняли участие во второй региональной встрече высокого уровня в Чолпон-Ате.
02.06.2023, 20:17 43136
Совместное пресс-коммюнике глав государств Центральной Азии и президента ЕС
Фото: Акорда
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Астана. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 2 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов (в лице заместителя председателя кабинета министров Туркменистана Нурмухаммета Аманнепесова) и президент Европейского совета Шарль Мишель приветствовали проведение второй региональной встречи высокого уровня в Чолпон-Ате, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе открытой и конструктивной встречи участники рассмотрели многостороннее и взаимовыгодное сотрудничество между Европейским союзом и государствами Центральной Азии после прошлогодней инаугурационной встречи в Астане, а также обсудили отношения между Европейским союзом и Центральной Азией в контексте международных событий. Они подтвердили свою приверженность продолжению диалога на высшем уровне между Центральной Азией и Европейским союзом и развитию партнерства ЕС - ЦА в соответствии с приоритетными направлениями, определенными между сторонами с общей целью процветания и безопасности Центральной Азии.
Лидеры приветствовали вклад существующих и новых платформ высокого уровня в поддержку дальнейшей институционализации отношений между странами Центральной Азии и Европейским Союзом. Участники выразили удовлетворение положительными результатами последних диалогов и платформ ЕС - ЦА, в частности Второго экономического форума ЕС - ЦА, состоявшегося в Алматы 18-19 мая 2023 года, Форума гражданского общества в Ташкенте 10 марта 2023 года, конференции высокого уровня ЕС - ЦА по окружающей среде и водным ресурсам в Риме 23-24 февраля 2023 года, Конференции ЕС - ЦА по взаимосвязанности и министерской встречи ЕС - ЦА, состоявшихся в Самарканде 18-19 ноября 2022 года. Участники выразили намерение принять дорожную карту ЕС - ЦА на следующей министерской встрече. Они подтвердили свою готовность продолжать амбициозное сотрудничество на основе взаимного уважения и взаимной поддержки.
Лидеры выразили неизменную приверженность соблюдению устава ООН, в частности принципов уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности всех стран, неприменения силы или угрозы ее применения и мирного урегулирования международных споров.
Участники выразили общую обеспокоенность ухудшением ситуации в Афганистане и подтвердили свою приверженность превращению Афганистана в безопасную, мирную, стабильную, процветающую страну. В этой связи они признали усилия международного сообщества по оказанию помощи народу Афганистана на принципиальной основе и в соответствии с международным правом и общепризнанными нормами и принципами, несмотря на сложные обстоятельства. Участники призвали международное сообщество активизировать гуманитарную помощь народу Афганистана и отметили ключевую роль ООН в оказании гуманитарной помощи Афганистану на принципиальной основе. Они подчеркнули важность создания инклюзивного и представительного правительства, а также важность поощрения и уважения прав человека и основных свобод всех граждан Афганистана, особенно женщин, девочек и представителей этнических групп. В этом отношении они отметили важность диалога между Европейским союзом и Центральной Азией по Афганистану, включая итоги четвертой встречи специальных представителей и специальных посланников Европейского союза и Центральной Азии по Афганистану, состоявшейся 25-26 мая в Ашхабаде.
Они подчеркнули недопустимость публичных призывов и подстрекательств к терроризму и экстремизму, выступили за активизацию усилий по борьбе с распространением идеологии и пропаганды терроризма через Интернет. В этой связи Лидеры призвали к последовательной реализации соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН по противодействию распространению террористических, сепаратистских и экстремистских идеологий, в том числе в сети Интернет.
Лидеры отметили необходимость укрепления сотрудничества между Центральной Азией и Европейским союзом по старым, новым и возникающим вызовам, как указано в Стратегии ЕС по ЦА и в соответствии с универсальными принципами.
Лидеры поручили своим министрам иностранных дел и верховному представителю ЕС Жозепу Боррелю формализовать и продвинуть реализацию совместной дорожной карты по углублению связей между Европейским союзом и Центральной Азией.
Они подтвердили совместную приверженность работе по достижению целей в области устойчивого развития и в этой связи подчеркнули важность дальнейшего сотрудничества для укрепления верховенства права, демократии, надлежащего управления, гендерного равенства и всеобщих прав человека и основных свобод, как указано в рамках стратегии Европейского союза по Центральной Азии от 2019 года.
Лидеры согласились с тем, что усилия по диверсификации и достижению целей в области устойчивой взаимосвязанности в соответствии со стратегией "Global Gateway" по-прежнему имеют первостепенное значение. В этом контексте участники приветствовали положительные итоги состоявшейся в Самарканде конференции "Европейский союз - Центральная Азия" по взаимосвязанности, на которой была выражена заинтересованность и готовность Центральной Азии и Европейского союза к активизации сотрудничества как внутри региона Центральной Азии, так и между Европой и Центральной Азией в укреплении энергетической безопасности и развитии альтернативных маршрутов энергоснабжения, расширении устойчивой и безопасной цифровизации и цифрового суверенитета, совершенствовании транспортных связей, переходе к зеленой, устойчивой, климато- и экологически дружественной экономике и электронной коммерции. В этом отношении они приветствовали новые инициативы Team Europe в области водных ресурсов, энергетики и изменения климата, а также в области цифровой связи с участием частного сектора и европейских финансовых учреждений и выразили надежду на их быструю реализацию. Лидеры приветствовали исследование Европейского Союза по устойчивой взаимосвязанности в Центральной Азии и ожидают публикации окончательного отчета. Президент Европейского совета также высоко оценил соображения по зеленому переходу, защите окружающей среды и борьбе с изменением климата в Центральной Азии, которые обсуждались на последней Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Чолпон-Ате.
Лидеры подчеркнули важность дальнейшего расширения взаимных торговых и инвестиционных механизмов для ускорения социально-экономического развития всех сторон. Они также подчеркнули важность тесного диалога в контексте санкционного режима Европейского союза.
Участники подтвердили свою заинтересованность в укреплении совместных действий по полной и эффективной реализации обязательств сторон в рамках Парижского соглашения. Они приветствовали итоги Водной конференции ООН 2023 года в Нью-Йорке, прошедшей под совместным председательством Таджикистана и Нидерландов, и подтвердили свое желание работать вместе над Повесткой дня действий по воде. Отмечая, что вода является одним из важнейших ресурсов для мира и благополучия народов Центральной Азии, они признали, что необходимо учитывать интересы стран и народов региона, чтобы найти общее решение по ее устойчивому использованию.
Лидеры подтвердили необходимость продолжения диалога высокого уровня и межрегионального сотрудничества на высоком уровне между Европейским союзом и странами Центральной Азии для реализации инновационного, взаимовыгодного и открытого водно-энергетического сотрудничества в Центральной Азии в сферах рационального использования и охраны водных ресурсов, адаптации к изменению климата, а также сохранения окружающей среды и биоразнообразия в Центральной Азии и призвали к усилению и укреплению практических мер регионального сотрудничества. В этом контексте президент Европейского совета подтвердил готовность Европейского союза поделиться положительным опытом в вышеуказанных сферах.
Участники отметили негативное влияние аральской катастрофы на региональную безопасность и высказались за необходимость активизации совместных усилий по поиску наиболее приемлемых путей преодоления проблемы.
Они подтвердили важность совместной работы для расширения связей между людьми, особенно молодежью, в Европе и Центральной Азии, в том числе посредством высшего образования, культуры и туризма. Лидеры призвали министров иностранных дел к дальнейшему развитию этих инициатив в рамках совместной дорожной карты по углублению связей между Европейским союзом и Центральной Азией. Они отметили важность усиления взаимодействия между аналитическими центрами и гражданским обществом, а также обсудили возможности совместного обучения дипломатов Центральной Азии, в том числе в Европейском союзе.
Президент Европейского совета поддержал усилия стран Центральной Азии, направленные на обеспечение процветания, мира, устойчивого развития, добрососедства, доверия и дружбы в регионе и приветствовал укрепление регионального сотрудничества в рамках консультативных встреч глав государств Центральной Азии и ожидает результатов предстоящей пятой консультативной встречи глав государств Центральной Азии, которая состоится в Таджикистане.
Президент Европейского совета приветствовал продолжающиеся усилия по социально-экономическим и демократическим реформам в регионе, а также положительные результаты регионального взаимодействия в качестве важной основы для сотрудничества между ЕС и ЦА. По случаю 30-летия с момента создания Международного фонда спасения Арала (МФСА) он поздравил МФСА с важной работой, проделанной для улучшения экологической ситуации в районах, пострадавших от аральской катастрофы, и решения социально-экономических проблем в регионе.
Участники выразили глубокую признательность Кыргызстану за проведение второй встречи глав государств Центральной Азии и президента Европейского совета.
Лидеры договорились встречаться на регулярной основе, намереваясь провести свою следующую встречу в формате первого саммита в следующем году. Узбекская сторона предложила провести встречу в Узбекистане.
Ранее в ходе выступления на второй встрече лидеров "Центральная Азия - Европейский союз" президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обозначил приоритетные направления развития отношений между странами ЦА и ЕС.
02.06.2023, 11:32 49636
Токаев прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан
Фото: Акорда
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Бишкек. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Чолпон-Ату (Кыргызстан) для участия во второй встрече лидеров Центральной Азии и Европейского союза, сообщила пресс-служба Акорды.
В аэропорту президента Казахстана встретил председатель кабинета министров - руководитель администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров.
Ожидается, что в саммите наряду с Касым-Жомартом Токаевым примут участие президент Европейского совета Шарль Мишель, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Нурмухаммет Аманнепесов.
02.06.2023, 11:16 50156
Подведены предварительные результаты голосования на выборах депутата сената от СКО
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Петропавловск. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Подведены предварительные результаты голосования на выборах депутата сената парламента Республики Казахстан от Северо-Казахстанской области.
По предварительным данным ЦИК, Асем Рахметова набрала наибольшее число голосов выборщиков - 134 голоса.
Рауза Касенова набрала 39 голосов.
Против всех отдано 6 голосов.
Напомним, сегодня проходят выборы депутата сената парламента Республики Казахстан от Северо-Казахстанской области вместо выбывшего. Депутата сената избирают выборщики - граждане республики, являющиеся депутатами маслихатов, на основе косвенного избирательного права при тайном голосовании. На мандат депутата сената парламента от региона претендуют 2 кандидата. В список выборщиков по области включено 193 депутатов маслихатов.
Как сообщалось ранее, 14 января 2023 года в Казахстане прошли выборы в сенат. От Северо-Казахстанской области на выборах в сенат парламента РК победила Гульмира Каримова, которая скоропостижно скончалась в возрасте 45 лет.
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