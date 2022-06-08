Центральная избирательная комиссия Казахстана озвучила итоги референдума

НУР-СУЛТАН. 7 ИЮНЯ - Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан озвучила окончательные итоги референдума, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Общее число граждан, имеющих право участвовать в референдуме, составило 11 734 642 человека. Во всенародном голосовании 5 июня приняли участие 7 985 769 человек, или 68,05% от числа граждан, имеющих право участвовать в референдуме. Таким образом, в соответствии со статьей 31 Конституционного закона о республиканском референдуме референдум считается состоявшимся", - сказал на брифинге председатель Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Нурлан Абдиров.

Он сообщил, что поправки в Конституцию поддержали 77,18% граждан.

77,18% от принявших участие граждан в голосовании во всех регионах страны, или 6 163 516 человек, проголосовали за конституционные поправки. Это составило абсолютное большинство в каждом из 17 регионов. Число граждан, проголосовавших против поправок, составило 18,66%, или 1 490 470 человек", - отметил Нурлан Абдиров.





Таким образом, по его словам, "предложенные изменения в Основной закон нашей страны считаются принятыми".



Решения, принятые на референдуме, имеют обязательную силу и не требуют дополнительного подтверждения актами", - заявил глава Центризбиркома.

Поправки в Конституцию вступают в силу со дня опубликования официального сообщения об итогах референдума.

Он добавил, что число бюллетеней, в которых были выбраны оба варианта ответов - 1,58%, или 125 859 бюллетеней. Остальные бюллетени - неустановленного образца либо в которых невозможно определить волеизъявление голосовавшего признаны недействительными. Число таких бюллетеней составило 2,58%, или 205 924 бюллетеня.

При подведении итогов ЦИК приняла во внимание обращение территориальной комиссии города Алматы. На основании представленных территориальной комиссией материалов в соответствии со статьями 21, 31 Конституционного закона о республиканском референдуме ЦИК признала проведение референдума на отдельном участке административно-территориальной единицы недействительным. В связи с этим результаты голосования на участке № 2 города Алматы не включены в окончательные итоги референдума", - добавил Нурлан Абдиров.

5 июня в Казахстане прошел республиканский референдум по поправкам в Конституцию. За его ходом наблюдали 272 представителя 25 стран и 11 международных организаций.

В бюллетене был всего один вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан, изложенные в проекте закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан".

Напомним, в середине марта президент РК Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана представил программу комплексной модернизации политической системы страны. Он высказался о необходимости усиления роли парламента страны и переходе от суперпрезидентской к президентской форме правления.

В апреле глава государства заявил, что для реализации политических инициатив, изложенных в послании, необходимо внести изменения и дополнения в Конституцию. Он предложил провести референдум по поправкам в Основной закон. Всего на референдум выносится 56 поправок. Предлагаемые изменения и дополнения затрагивают более чем 30 статей Основного закона.

На проведение референдума из республиканского бюджета было выделено 16 миллиардов 460 миллионов тенге.

Поправки призваны закрепить окончательный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством. Конституционная реформа значительно усилит представительную ветвь власти, укрепит систему сдержек и противовесов, повысит субъектность маслихатов.