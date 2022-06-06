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В Казахстане проходит республиканский референдум

05.06.2022, 09:58 15406
В Казахстане проходит республиканский референдум
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 5 ИЮНЯ – Сегодня, 5 июня, в Казахстане проходит республиканский референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Голосование будет проводиться с 07.00 до 20.00 по местному времени.
 
По данным Центральной избирательной комиссии, в Казахстане всего 10 012 участков для голосования. В том числе при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах 65 участков в 52 странах.
 
На 17 участках согласно принятым решениям территориальных комиссий голосование началось в 06.00.
 
Ранее сообщалось, что изменится в Конституции, если большинство граждан проголосуют за поправки. 
 
Министерство иностранных дел Казахстана опубликовало список избирательных участков за рубежом для голосования на референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию РК. 
 
В каких городах России казахстанцы смогут проголосовать на референдуме.
 

новости по теме

Президент принял ветерана органов внутренних дел

06.06.2022, 19:26 971
Президент принял ветерана органов внутренних дел
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 6 ИЮНЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял государственного деятеля и ветерана органов внутренних дел Каирбека Сулейменова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе беседы Каирбек Сулейменов поделился видением дальнейших перспектив развития правоохранительной системы и гражданского общества, в том числе в контексте реализации всесторонних масштабных реформ в нашей стране. Он также высказал ряд предложений по вопросам борьбы с коррупцией, сообщает пресс-служба Акорды.
 

Токаев выступит с обращением к народу

06.06.2022, 18:53 1666
Токаев выступит с обращением к народу
Фото: akorda.kz
НУР-СУЛТАН. 6 ИЮНЯ - 6 июня в 20.00 в эфире республиканских телеканалов президент Касым-Жомарт Токаев выступит с обращением к народу Казахстана по результатам прошедшего 5 июня референдума, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Напомним, Республиканский референдум по поправкам в Конституцию прошел в Казахстане 5 июня. Поправки в Конституцию Республики Казахстан поддержали 77,18% избирателей.
 

Мирзиёев и Жапаров поздравили Токаева с успешным проведением референдума

06.06.2022, 18:52 1606
НУР-СУЛТАН. 6 ИЮНЯ - Президент Казахстана провел телефонные переговоры с лидерами Кыргызстана и Узбекистана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров поздравил Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением всенародного референдума и приветствовал начало нового этапа развития Казахстана, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Глава нашего государства поблагодарил Садыра Жапарова за поздравление и активное участие в референдуме миссии наблюдателей из Кыргызстана. Президент Казахстана сообщил, что в процессе строительства Нового Казахстана особое внимание будет уделено дальнейшему укреплению сотрудничества с братским Кыргызстаном.
 
Собеседники отметили, что итоги недавних переговоров в Бишкеке подтвердили высокий уровень казахско-кыргызских отношений и определили новые горизонты стратегического партнерства двух стран. В настоящее время правительства Казахстана и Кыргызстана работают над реализацией достигнутых договоренностей в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
 
В ходе состоявшегося по инициативе узбекской стороны телефонного разговора президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением референдума в Казахстане.
 
Глава нашего государства выразил признательность Шавкату Мирзиёеву за поздравления, отметив, что конституционные реформы нацелены на модернизацию политической и экономической жизни страны.
 
Президент Казахстана отметил участие в процессе наблюдения за ходом референдума представительной делегации из Узбекистана.
 
Лидеры двух государств с удовлетворением отметили поступательное развитие казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества. Этому способствует активный политический диалог на высшем уровне, а также слаженная работа правительств двух стран. Динамично растут объемы двустороннего товарооборота, который по итогам первого квартала вырос на 30 % и уже превысил 1 млрд долларов.
 

Пользователям ИС ЭСФ нужно установить новую версию NCALayer

06.06.2022, 17:18 3741
Пользователям ИС ЭСФ нужно установить новую версию NCALayer
НУР-СУЛТАН. 6 ИЮНЯ - В связи с выходом 6 июня 2022 года обновленной версии NCALayer 1.3 необходимо произвести переустановку приложения до новой версии, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Переустановку нужно произвести всем пользователям информационной системы "Электронные счета-фактуры", сообщает Комитет государственных доходов МФ РК.
 
В КГД представили пошаговую инструкцию. Налогоплательщикам необходимо скачать обновленную версию NCALayer 1.3 и следовать инструкции:
 
Шаг 1. Необходимо удалить предыдущую версию NCALayer с вашего компьютера.
 
Шаг 2. Установить обновленную версию NCALayer 1.3 на компьютер по ссылке.
 
Шаг 3. Осуществить вход в установленный NCALayer версии 1.3.
 
Шаг 4. После запуска программного обеспечения NCALayer необходимо в нижнем правом углу экрана нажать правой кнопкой мыши на иконку NCALayer и выбрать "Управление модулями".
 
Шаг 5. В открывшемся списке модулей выбрать "Модуль ЭСФ" и нажать на кнопку "Установить модуль", в результате модуль будет установлен на компьютер пользователя.
 
Шаг 6. NCALayer запросит перезапуск программного обеспечения. Нажмите на кнопку "Перезапустить".
 
В результате обновленная версия модуля ЭСФ будет установлена в новой версии NCALayer, и вы сможете начать работу на веб-портале ИС ЭСФ.
 

Нужна немедленная передача всех госкомпаний из рук чиновников в прямую собственность народа - НПК

06.06.2022, 16:44 3866
Нужна немедленная передача всех госкомпаний из рук чиновников в прямую собственность народа - НПК
Фото: qhp.kz
НУР-СУЛТАН. 6 ИЮНЯ - Народная партия Казахстана объявила о разработке закона по реализации конституционной нормы "земля и недра принадлежат народу", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

4 апреля Народная партия Казахстана объявила и официально направила в рабочую группу по разработке поправок в Конституцию инициативу о том, что народ, а не государство, является собственником земли и природных ресурсов. Поправка Народной партии принята и является важнейшей для восстановления социальной справедливости. Теперь ключевой задачей, стоящей перед казахстанцами после референдума, является законодательная и практическая реализация принятой нормы Конституции. Нужна немедленная передача всех государственных компаний, в первую очередь фонда "Самрук-Казына", из рук чиновников в прямую собственность народа", - говорится в заявлении Народной партии Казахстана. 

 
В партии отметили, что "правительство неспособно эффективно управлять государственными активами. За годы своего существования фонд "Самрук-Казыны" получал из бюджета гораздо больше, чем выплачивал дивиденды. С 2008 года взносы в уставный капитал Фонда из бюджета составили 1,8 трлн тенге, а дивиденды, который выплатил Фонд в бюджет, - всего 450 млрд тенге".
 

Мы, как Народная партия Казахстана, объявляем о начале публичной разработки народного закона по реализации конституционной нормы "земля и недра принадлежат народу". Мы призываем всех неравнодушных граждан, особенно правоведов, экономистов, финансистов, принять участие в его написании. Мы приглашаем партии Amanat, "Ак жол", а также непарламентские партии, в том числе еще не зарегистрированные, к совместной работе по разработке этого народного закона", - отмечается в заявлении.

 
В НПК считают, что благодаря народному закону каждый казахстанец сможет напрямую получать доходы от народной собственности, а именно дивиденды от государственных компаний. 
 
Также закон должен предусматривать механизм пересмотра итогов несправедливой приватизации и возврат таких активов из рук олигархов в народную собственность.
 

Кроме того, в связи с принятыми изменениями Конституции и до разработки нового закона мы требуем, чтобы правительство остановило приватизацию государственных компаний. В текущем и следующем годах планируется выставить на приватизацию порядка 40 предприятий фонда "Самрук-Казына", включая "КазМунайГаз", Air Astana, QazaqGaz и др. В текущих условиях они будут проданы по дешевой цене, что принесет народу лишь убытки. Народные активы не должны снова уйти олигархам", - подчеркивают в Народной партии.

 
Кроме того, в партии отмечают, что до конца года нужно вернуть в страну незаконно вывезенные за рубеж финансовые средства, которые также должны стать собственностью народа. Это порядка $140 млрд долларов США. 
 

Давайте вместе строить справедливый Казахстан, совместно управлять народной собственностью, чтобы каждый казахстанец получал выгоды от богатств нашей страны", - добавили в партии.

 
Напомним, 5 июня состоялся референдум по поправкам в Конституцию. 
 
По предварительным данным, явка граждан составила 68,6% от общего числа граждан, включенных в списки. Всего по стране в списки граждан, имеющих право на участие в референдуме, были включены 11 734 642 человека. В голосовании приняли участие 7 986 293 человека. Число граждан, проголосовавших за положительное решение вопроса, вынесенного на референдум, составило 77,18%, а это 6 163 863 человека. Число граждан, проголосовавших против конституционных поправок, составило 18,66%, или 1 490 475 человек.  
 
В бюллетене был всего один вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан, изложенные в проекте закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан".
 
Всего на референдум было вынесено 56 поправок. Предлагаемые изменения и дополнения затрагивают более чем 30 статей Основного закона. 
 
Одну из поправок предлагается внести в пункт 3 статьи 6 Конституции. В новой редакции он будет выглядеть следующим образом: "Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу. От имени народа право собственности осуществляет государство. Земля может находиться также в частной собственности на основаниях, условиях и в пределах, установленных законом".
 

Референдум-2022: 77,18% проголосовавших казахстанцев поддержали поправки в Конституцию

06.06.2022, 10:29 9046
Референдум-2022: 77,18% проголосовавших казахстанцев поддержали поправки в Конституцию
НУР-СУЛТАН. 6 ИЮНЯ - Поправки в Конституцию Республики Казахстан поддержали 77,18% избирателей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Завершился подсчет на всех 10 012 участках. Референдум в соответствии с конституционным законом считается состоявшимся, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Нурлан Абдиров.


Всего, по его словам, в референдуме приняли участие 7 986 293 человека, или 68,06% от числа граждан, имеющих право принимать участие в референдуме.

 

Число граждан, проголосовавших за положительное решение вопроса, вынесенного на референдум, составило 77,18% от принявших участие в голосовании во всех регионах страны, а это 6 163 863 человека", - сказал Абдиров, озвучивая предварительные итоги подсчета.

 
Число граждан, проголосовавших против конституционных поправок, составило 18,66% от принявших участие в голосовании, или 1 490 475 человек. 
 

Число бюллетеней, в которых были выбраны оба варианта ответа, то есть признанных действительными, однако не учитываемых по закону, при подсчете голосов составило 1,08%, или 125 850 бюллетеней. Остальные бюллетени неустановленного образца, либо в которых невозможно определить голоса, признаны по закону недействительными. Число таких бюллетеней составило 2,58%, или 206 096 бюллетеней. Это были предварительные результаты голосования", - заключил спикер.


Напомним, в середине марта президент РК Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана представил программу комплексной модернизации политической системы страны. Он высказался о необходимости усиления роли парламента страны и переходе от суперпрезидентской к президентской форме правления.
 
В апреле глава государства заявил, что для реализации политических инициатив, изложенных в послании, необходимо внести изменения и дополнения в Конституцию. Он предложил провести референдум по поправкам в Основной закон.
 
Поправки призваны закрепить окончательный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством. Конституционная реформа значительно усилит представительную ветвь власти, укрепит систему сдержек и противовесов, повысит субъектность маслихатов. 
 
На проведение референдума из республиканского бюджета было выделено 16 миллиардов 460 миллионов тенге.

Что изменится в Конституции, если большинство граждан проголосуют за поправки. 
 

Референдум-2022: предварительная явка составила 68,44%

05.06.2022, 23:46 14421
Референдум-2022: предварительная явка составила 68,44%
Фото: МИД РК
НУР-СУЛТАН. 5 ИЮНЯ - По предварительным данным, явка на референдум в Казахстане после закрытия всех участков в стране составила 68,44%, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

По предварительным данным, представленным территориальными комиссиями областей, городов республиканского значения и столицы, явка граждан к 22.00 составила - 68,44% от общего числа граждан, включенных в списки", - сообщил секретарь Центральной комиссии референдума РК Мухтар Ерман.

 
По его данным, всего по стране в списки граждан, имеющих право на участие в референдуме, включены 11 734 642 человека. Бюллетени получили 8 030 739 граждан. Это составляет 68,44 процента жителей, включенных в список для голосования.
 
Явка граждан по регионам на 22:00 времени столицы 5 июня 2022 года:
 
  • по Акмолинской области - 73,81% 
  • по Актюбинской области - 58,06% 
  • по Алматинской области - 72,83% 
  • по Атырауской области - 67,68% 
  • по Западно-Казахстанской области - 69,37% 
  • по Жамбылской области - 69,59 % 
  • по Карагандинской области - 77,39% 
  • по Костанайской области - 72,28% 
  • по Кызылординской области - 79,89% 
  • по Мангистауской области - 61,19% 
  • по Павлодарской области - 75,53% 
  • по Северо-Казахстанской области - 75,49% 
  • по Туркестанский области - 80,66% 
  • по Восточно-Казахстанской области - 77,49% 
  • по г. Нур-Султан - 57,06% 
  • по г. Алматы - 33,30% 
  • по г. Шымкент - 72,53%
 
В 20.00 явка избирателей составляла 67,65%.
 

Комиссии референдума приступили к подсчету голосов. Завтра мы ожидаем поступления протоколов территориальных комиссий в электронном виде. Предварительные итоги голосования будут представлены на брифинге", - заключил секретарь ЦКР РК.

 
5 июня в Казахстане прошел республиканский референдум по поправкам в Конституцию. За его ходом наблюдали 272 представителя 25 стран и 11 международных организаций. 
 
Напомним, в середине марта президент РК Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана представил программу комплексной модернизации политической системы страны. Он высказался о необходимости усиления роли парламента страны и переходе от "суперпрезидентской" к президентской форме правления.
 
В апреле глава государства заявил, что для реализации политических инициатив, изложенных в послании, необходимо внести изменения и дополнения в Конституцию. Он предложил провести референдум по поправкам в основной закон.
 
Поправки призваны закрепить окончательный переход от "суперпрезидентской" формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством. Конституционная реформа значительно усилит представительную ветвь власти, укрепит систему сдержек и противовесов, повысит субъектность маслихатов. 
 
На проведение референдума из республиканского бюджета было выделено 16 миллиардов 460 миллионов тенге. 
 

Голосование завершилось в большинстве регионов Казахстана

05.06.2022, 21:27 19401
НУР-СУЛТАН. 5 ИЮНЯ - Голосование по поправкам в Конституцию завершилось в 12 регионах Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Завершилось голосование в 12 регионах страны и на 12 зарубежных участках", - сообщил в ходе брифинга секретарь центральной комиссии референдума Мухтар Ерман. 

 
Как сообщили в ЦИК РК, согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 20.00 часов 5 июня 2022 года бюллетени получили 67,65 % от общего количества граждан, включенных в списки. 
 
В том числе: 
 
  • по Акмолинской области - 73,81 %; 
  • по Актюбинской области - 55,90 %; 
  • по Алматинской области - 72,83 %; 
  • по Атырауской области - 62,45 %; 
  • по Западно-Казахстанской области - 65,49 %; 
  • по Жамбылской области - 69,59 %; 
  • по Карагандинской области - 77,39 %; 
  • по Костанайской области - 72,28 %; 
  • по Кызылординской области - 75,02 %; 
  • по Мангистауской области - 59,14 %; 
  • по Павлодарской области - 75,53 %; 
  • по Северо-Казахстанской области - 75,49 %; 
  • по Туркестанской области - 80,66 %; 
  • по Восточно-Казахстанской области - 77,49 %; 
  • по городу Нур-Султан - 57,06 %; 
  • по городу Алматы - 32,25 %; 
  • по городу Шымкент - 72,53 %. 
 

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