О порядке проведения референдума по поправкам в Конституцию рассказали в ЦИК

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НУР-СУЛТАН. 6 МАЯ - Республиканский референдум по поправкам в Конституцию пройдет в Казахстане 5 июня. О порядке и условиях его проведения рассказали на заседании Центральной избирательной комиссии, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Подготовку и проведение референдума осуществляют Центризбирком, а также территориальные и участковые избирательные комиссии, сообщил заместитель председателя ЦИК Константин Петров.

Согласно календарному плану:

Составы территориальных и участковых комиссий референдума, сведения о месте нахождения и времени работы комиссий должны быть опубликованы в средствах массовой информации не позднее 15 мая 2022 года (не позднее чем через десять дней после назначения референдума).

Сообщения о границах участков референдума должны быть опубликованы в средствах массовой информации не позднее 15 мая 2022 года (не позднее чем через десять дней после назначения референдума).

Агитация начинается после назначения референдума и завершается в 00.00 часов 4 июня 2022 года (агитация запрещается в предшествующий референдуму день и в день проведения референдума).

Списки граждан, имеющих право участвовать в республиканском референдуме, по каждому участку подписываются акимом, решением которого образован участок, и представляются по акту - не позднее 15 мая 2022 года (за двадцать дней до начала голосования).

О времени и месте голосования участковая комиссия референдума оповещает граждан - не позднее 25 мая 2022 года (не менее чем за десять дней до дня голосования).

Голосование пройдет 5 июня с 07.00 до 20.00. Его итоги подводятся на заседании Центральной комиссии референдума, оформляются протоколом, подписываются председателем, заместителем председателя, секретарем и членами Центральной комиссии референдума и утверждаются постановлением.

На референдуме могут присутствовать наблюдатели от иностранных государств и международных организаций, которые аккредитуются при Центральной комиссии референдума по представлению Министерства иностранных дел. Для этого в МИДе открыт штаб по вопросам международного наблюдения.

Организация и проведение референдума осуществляется открыто и гласно.

Второе заседание Центральной комиссии референдума состоится 6 мая в 15.00 часов.