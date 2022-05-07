О порядке проведения референдума по поправкам в Конституцию рассказали в ЦИК

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Подготовку и проведение референдума осуществляют Центризбирком, а также территориальные и участковые избирательные комиссии, сообщил заместитель председателя ЦИК Константин Петров.
Согласно календарному плану:
Составы территориальных и участковых комиссий референдума, сведения о месте нахождения и времени работы комиссий должны быть опубликованы в средствах массовой информации не позднее 15 мая 2022 года (не позднее чем через десять дней после назначения референдума).
Сообщения о границах участков референдума должны быть опубликованы в средствах массовой информации не позднее 15 мая 2022 года (не позднее чем через десять дней после назначения референдума).
Агитация начинается после назначения референдума и завершается в 00.00 часов 4 июня 2022 года (агитация запрещается в предшествующий референдуму день и в день проведения референдума).
Списки граждан, имеющих право участвовать в республиканском референдуме, по каждому участку подписываются акимом, решением которого образован участок, и представляются по акту - не позднее 15 мая 2022 года (за двадцать дней до начала голосования).
О времени и месте голосования участковая комиссия референдума оповещает граждан - не позднее 25 мая 2022 года (не менее чем за десять дней до дня голосования).
Голосование пройдет 5 июня с 07.00 до 20.00. Его итоги подводятся на заседании Центральной комиссии референдума, оформляются протоколом, подписываются председателем, заместителем председателя, секретарем и членами Центральной комиссии референдума и утверждаются постановлением.
На референдуме могут присутствовать наблюдатели от иностранных государств и международных организаций, которые аккредитуются при Центральной комиссии референдума по представлению Министерства иностранных дел. Для этого в МИДе открыт штаб по вопросам международного наблюдения.
Организация и проведение референдума осуществляется открыто и гласно.
Второе заседание Центральной комиссии референдума состоится 6 мая в 15.00 часов.