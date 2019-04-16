ЦИК сократил сроки выдачи подписных листов кандидатам в президенты

Нур-Султан. 15 апреля. Kazakhstan Today - Центральная избирательная комиссия сократила сроки выдачи подписных и проверки достоверности подписей в поддержку кандидата в президенты на внеочередных выборах, назначенных на 9 июня 2019 года, передает Kazakhstan Today.

Установить, что подписные листы для сбора подписей в поддержку кандидата в президенты Республики Казахстан выдаются в течение двух календарных дней после его проверки на соответствие требованиям, установленным Конституцией и Конституционным законом Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года "О выборах в Республике Казахстан", - говорится в постановлении Комиссии.

Также срок проверки территориальными избирательными комиссиями достоверности подписей в поддержку кандидата в президенты сокращен с 10 до 5 календарных дней.

Кроме того, другим постановлением ЦИК установила необходимое число достоверных подписей в поддержку кандидата в президенты РК не менее 1% от общего числа избирателей в соответствии с единым электронным Реестром граждан-избирателей РК в количестве не менее 118 140 подписей.

Отделу документационного обеспечения и контроля аппарата Центральной избирательной комиссии поручено изготовить централизованно и обеспечить каждого кандидата в президенты необходимым количеством подписных листов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства