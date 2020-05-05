ЦИК зарегистрировал Ашимбаева депутатом сената

Нур-Султан. 4 мая. Kazakhstan Today - Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан приняла постановление "О регистрации депутата сената парламента Республики Казахстан, назначенного указом президента Республики Казахстан" от 4 мая 2020 года №318, передает Kazakhstan Today.
Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан постановила зарегистрировать депутатом сената парламента Республики Казахстан Ашимбаева Маулена Сагатханулы.
Зарегистрированному депутату сената парламента Республики Казахстан будет вручено соответствующее удостоверение и нагрудный знак.
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