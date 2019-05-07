ЦИК зарегистрировала кандидатов в президенты РК

Нур-Султан. 6 мая. Kazakhstan Today - 6 мая 2019 года состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, на котором были зарегистрированы кандидаты в президенты РК, передает Kazakhstan Today.
В частности, ЦИК зарегистрировал: Толеутая Рахимбекова кандидатом в президенты Республики Казахстан на внеочередных выборах президента Республики Казахстан от Народно-демократической патриотической партии "Ауыл", Жамбыла Ахметбекова от Коммунистической Народной партии Казахстана, Амиржана Косанова от Объединенного национал-патриотического "Движения "Улт тагдыры".
Всего ЦИК зарегистрировал семь кандидатов в президенты.
Ранее были зарегистрированы Касым-Жомарт Токаев от партии Nur Otan, Садыбек Тугел от общественного объединения "Улы дала кырандары", Амангельды Таспихов от Федерации профсоюзов, Дания Еспаева от партии "Ак жол".
Внеочередные президентские выборы пройдут в Казахстане 9 июня.
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