У Астаны есть потенциал стать азиатской Женевой - Мамедов

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У Астаны есть потенциал стать азиатской Женевой - Мамедов20.01.2017
  • Фото: kaztrk.kz
Политика  09:30

Астана. 20 января. Kazakhstan Today - Астана и Казахстан имеют потенциал стать Азиатской Женевой, считает директор Центра стратегических исследований при президенте Азербайджанской Республики Фархад Мамедов, информирует официальный сайт Казахстанского института стратегических исследований.


По мнению эксперта, Астанинский процесс отличается от Женевского формата тем, что на переговоры идут с уже синхронизированной позицией для определения ключевых позиций большого соглашения, передает Kazakhstan Today.


"Россия, Турция, Иран в последние месяцы демонстрируют динамику в переговорном процессе и волю для достижения решений по конкретным вопросам. Власти Сирии и представители крупных отрядов сирийской оппозиции, а по некоторым данным и представители Саудовской Аравии, также согласились на участие в данном формате, что создает возможность говорить о расширении пространства в Сирии, где будут условия для синхронизации позиций, определения краткосрочных и среднесрочных целей и шагов по их реализации", - пишет Мамедов.

По его мнению, место проведения встречи выбрано не случайно, так как Казахстан является мусульманским государством, к тому же непостоянным членом Совета Безопасности ООН со стабильной позицией на международной арене.

"Авторитет президента Нурсултана Назарбаева среди участников переговоров (у руководства России, Ирана и Турции) позволяет создать условия для достижения максимального результата и продолжения переговоров именно в Астане в будущем. Несомненно, что Астана и Казахстан имеют потенциал стать азиатской Женевой для урегулирования конфликтов и проведения переговоров на высшем уровне", - резюмировал эксперт.
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