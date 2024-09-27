Участники командно-штабного учения ОДКБ направляются в Казахстан

Фото: Генконсульство КНР

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Алматы. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 24 сентября генеральное консульство Китая в Алматы провело прием в честь 75-летия основания Китайской Народной Республики. В мероприятии приняли участие представитель МИД Казахстана в Алматы Жанибек Абдрашов, аким Алматинской области Марат Султангазиев, заместитель акима ВКО Дархан Сапанов, представители консульских учреждений различных стран и международных организаций в Алматы, а также представители сфер бизнеса, науки, СМИ, образования и культуры. Также присутствовали сотрудники китайских компаний, члены диаспоры и студенты - всего около 500 человек.

Генконсульство КНР





Генеральный консул Китая в Алматы госпожа Цзян Вэй выступила с речью, в которой отметила выдающиеся достижения Китая за 75 лет с момента основания Китайской Народной Республики, особенно в новую эру под руководством Коммунистической партии Китая. Она подчеркнула, что Китай всегда придерживался курса на реформы и открытость, добившись устойчивого и быстрого экономического роста. За последние 11 лет средний вклад Китая в мировой экономический рост превышал 30%, и роль страны как двигателя мировой экономики и "мировой фабрики" продолжает укрепляться. Китай выступает за общедоступную и инклюзивную экономическую глобализацию и готов вместе с Казахстаном и другими странами воспользоваться возможностями для совместного развития, а также продвигать высококачественное развитие инициативы "Один пояс, один путь" и взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах, содействуя построению сообщества единой судьбы человечества.





Председатель маслихата Алматы Меиржан Отыншиев отметил, что эта историческая веха является свидетельством выдающихся достижений китайского народа под руководством Коммунистической партии Китая, направленных на обеспечение стабильности, процветания и благосостояния.





Генконсульство КНР





Отдельное место в истории и в современном мире занимают отношения между Казахстаном и Китаем. За годы независимости Казахстан и Китай выстроили прочные и взаимовыгодные связи, основанные на доверии, уважении и обоюдных интересах. Безвизовый режим, который сегодня действует между нашими странами, является ярким примером стремления к углублению взаимного сотрудничества и открывает еще больше возможностей для взаимного обмена, туризма и культурных связей между нашими народами", - сказал Меиржан Отыншиев.





В свою очередь Марат Султангазиев подчеркнул, что за эти 75 лет Китай продемонстрировал невероятные достижения в экономическом, научном и культурном развитии. Эта история успеха вдохновляет и служит примером для многих государств, включая Казахстан.





Генконсульство КНР





Наши страны связывают давние и исторические дружеские отношения, основанные на взаимопонимании и доверии. Где мы разделяем общие интересы и стремления, включая поддержание стабильности и процветания в регионе, соблюдение международных договоров и взаимодействие в рамках различных интеграционных организаций и инициатив", - сказал аким Алматинской области.





Он добавил, что роль Алматинской области в развитии двусторонних связей исключительно важна, так как регион благодаря своему стратегическому расположению является мостом между странами.





Генконсульство КНР





Мы активно развиваем проекты, которые способствуют укреплению сотрудничества, в том числе начиная от открытия нового пункта пропуска на границе с КНР до реализации проектов в сфере сельского хозяйства, транспорта, энергетики и инфраструктуры. Рад сообщить, что объем товарооборота Алматинской области с Китайской Народной Республики за прошедший 2023 год составило 1,1 млрд долларов и проведено более 200 бизнес-встреч с представителями Китая. В Алматинской области на сегодня действуют более 70 предприятий с участием китайского капитала. А также действуют 38 предприятий с совместной формой собственности", - рассказал глава области.





Он добавил, что перспективы сотрудничества имеют неисчисляемый потенциал благодаря инициативам глав государств.





Генконсульство КНР





Во время мероприятия компания Huawei представила свои достижения в области передовых технологий, включая голографические изображения, искусственный интеллект и 5G-технологии, что вызвало большой интерес и положительные отзывы у гостей. Атмосфера на мероприятии была торжественной и оживленной.