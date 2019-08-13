Алматы. 12 июля. Kazakhstan Today - В акимате Алматы прокомментировали уход замакима Ерлана Аукенова, передает Kazakhstan Today.

Заместитель акима города Ерлан Аукенов сегодня действительно обратился к акиму города с просьбой освободить его от занимаемой должности . Вместе с тем сообщаем, что в данный момент решаются процедурные вопросы", - сообщили в пресс-службе акимата.

Отмечается, что Аукенов занимал должность заместитель акима города дважды - в 2015-2017 годах и с сентября 2018 года

Вместе с тем Ерлан Аукенов сегодня разместил в Facebook пост, в котором сообщил о своем уходе с поста.

Придя четыре года назад, я всегда представлял этот торжественный и волнующий момент. Тот самый, когда преисполненный выполненного долга, выдохну и смогу сказать себе: миссия выполнена, идем дальше..." - написал он.

Он отметил, что за время его работы были реализованы сотни увлекательных и нужных городу проектов, запущены десятки новых программ, созданы центры социального притяжения.

За последние годы работы на посту заместителя градоначальника города я заново узнал и по-новому полюбил город, в котором я родился. Важно не столько понимать, но чувствовать его со всеми его особенностями. И тогда все обязательно получится. Вместе с тем важно уметь подводить итоги и идти к своим "новым Эверестам". Будь то спорт или наука, общественная работа или призвание Служить народу. У каждого они свои. Каждый год мы ставим планку и стремимся её преодолеть. На этом пути нет "зоны комфорта", только работа над собой. Результат же - мир вокруг нас, который становится лучше", - подчеркнул бывший замакима.

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