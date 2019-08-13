Алматы. 12 августа. Kazakhstan Today - Ерлан Аукенов покинул должность замакима Алматы, передает Kazakhstan Today.

Заместитель акима города Алматы Ерлан Аукенов покинул занимаемую должность. С 2015 года он курировал разные отрасли, в том числе вопросы предпринимательства, жилья, сельского хозяйства. В последний период занимался вопросами занятости, социального благосостояния населения, повышения городской мобильности", - сообщила пресс-служба акима мегаполиса.

В акимате отметили, что при Аукенове активно реализовывалась транспортная реформа города. В том числе за год обновлен подвижной состав автопарков до 80%, приобретены новые составы вагонов для метрополитена. На остановочных комплексах начата установка электронных табло, в метро появился беспроводной интернет.

Также запущены альтернативные виды транспорта, с осени 2018 года запущен carsharing. Запущен процесс модернизации контактно-кабельных сетей троллейбусных линий. Была разработана и утверждена трехлетняя программа по повышению безопасности дорожного движения Vision Zero Almaty. В целях повышения пропускной способности дорожной инфраструктуры начата модернизация всего светофорного хозяйства Алматы.

По социальному благосостоянию принята программа поддержки многодетных матерей "Бакытты отбасы", состоящая из 13 мер государственной поддержки. Во всех восьми районах города открыты центры, работающие по принципу одного окна. В рамках работы центров в июле текущего года усилены меры по развитию женского предпринимательства.

Для повышения общественной безопасности разработана программа "21 шаг навстречу безопасному городу", которая предусматривает внедрение сервисной модели и цифровые технологии для создания комфортного и безопасного города для людей. Также начата работа по созданию фронт-офисов полиции, установке системы видеомониторинга Алматы. Работает автоматизированная информационная система "Безопасность дорожного движения".

Напомним, Аукенов был назначен заместителем акима Алматы в августе 2015 года, а спустя два года временно покинул должность в связи с прохождением обучения за рубежом. В августе 2018 года Аукенов вернулся на пост заместителя акима Алматы

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