В Акмолинской области наградили лучших сельскохозяйственных работников

Кокшетау. 24 ноября. Kazakhstan Today - В Кокшетау прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства, передает Kazakhstan Today.





Представителей агропромышленного комплекса региона поздравил аким Акмолинской области Малик Мурзалин, сообщили в управлении внутренней политики.





"В прошлом году глава государства во время визита в Акмолинскую область не зря сказал: "Акмолинские аграрии самые лучшие". И сегодня мы в этом зале собрались, чтобы чествовать наших героев, которые, несмотря на неблагоприятные погодные условия, с честью и достоинством смогли оправдать слова главы государства. У нас самый большой валовый сбор зерна, самое лучшее качество, самый большой экспорт", - подчеркнул аким области.





По информации УВП, в этом году акмолинским аграриям удалось вырастить и убрать 5,6 млн тонн зерна при урожайности 13 центнеров с гектара. Высококачественная пшеница главной житницы страны пользуется огромным спросом на внешних рынках, экспортные объемы которой ежегодно увеличиваются.





В области также динамично развивается отрасль животноводства. Наблюдается рост поголовья всех видов скота и производства местной продукции.





Малик Мурзалин выразил уверенность, что сельхозтоваропроизводители области будут и в дальнейшем добиваться новых достижений, направленных на рост экономики и улучшение благосостояния людей.





В торжественной обстановке шести лучшим работникам сельскохозяйственной отрасли вручены ведомственные награды Министерства сельского хозяйства РК - медаль "Енбек ардагері", нагрудный знак "Ауыл шаруашылыгы саласынын уздігі" и почетные грамоты.





За высокие производственные показатели в отрасли растениеводства благодарственными письмами акима области отмечены Жаксынский, Сандыктауский и Целиноградский районы, а также за высокие показатели в животноводстве Зерендинский район.





Восемь аграрных предприятий награждены за достижение наилучших результатов в производстве. Определены и лучшие среди сельскохозяйственных работников. В их числе комбайнеры, механизаторы, доярки, телятницы, птичницы, агрономы и другие, проинформировали в УВП.





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