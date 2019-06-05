Кокшетау. 4 июня. Kazakhstan Today - В Акмолинской области отметили День государственных символов, передает Kazakhstan Today.

Праздничный день в Кокшетау начался c шествия молодежи с Государственными флагами РК по центральной улице Абая к архитектурной композиции "Менін Казахстаным!", где на основной площадке развернулось основное празднество. Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Республики Казахстан хором учащихся музыкального колледжа имени Биржан сала, сообщили в областном управлении внутренней политики.

Со словами поздравления ко всем акмолинцам обратился аким области Ермек Маржикпаев.





Флаг, герб и гимн - не только атрибуты суверенитета, это живое воплощение таких духовных понятий, как патриотизм, любовь к Родине. Это наши достоинство, гордость и духовные ценности. Поэтому отношение к государственным символам - это показатель того, насколько люди чувствуют себя гражданами своей страны, верят в ее будущее, являются ее патриотами", - подчеркнул руководитель региона.

По информации УВП, празднование дня государственных символов в областном центре стало прекрасным поводом отметить тех, кто личным примером и достижениями в разных сферах, высоким подвигом доказал свою любовь и преданность Родине. Десять человек, внесших большой вклад в укрепление государственности и формирование казахстанского патриотизма, получили благодарственные письма от имени акима Акмолинской области.

С места проведения акции начался красивый, впечатляющий автопробег с реющими на ветру государственными флагами.

Мероприятие завершила концертная программа с участием творческих коллективов области.

В целом, по информации УВП, в области прошло более 300 мероприятий с охватом 150 тыс. человек.

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