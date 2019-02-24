Кокшетау. 2 февраля. Kazakhstan Today - В Акмолинской области прошел первый районный форум вожатых "Талімгер KZ: МИР СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА", передает Kazakhstan Today.

Союз детских общественных организаций "Жулдыз" под девизом "Будущее - за профессионалами!" организовало в Атбасарском районе Акмолинской области первый районный форум вожатых "Талімгер KZ: МИР СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА", сообщили в управлении внутренней политики Акмолинской области.

Форум прошел на базе средней школы №1 Атбасара, объединив лидеров детского движения и главных штурманов детства - вожатых и организаторов воспитательной работы всех организаций образования района.

Президент ОО СДОО "Жулдыз" Елена Дмитриенко поздравила присутствующих с проведением первого в истории Казахстана районного форума вожатых. "Без таких форумов и обсуждений невозможно представить развитие детского и молодежного движения в Казахстане. Такие встречи позволяют вскрыть и решить проблемы, выработать единую государственную систему профессиональной подготовки вожатых и совершенствования их педагогического мастерства в организации детского досуга. Для решения этих вопросов необходимо объединение усилий всех организаций образования", - сказала она.

По информации УВП, в рамках форума состоялся Республиканский научно-практический семинар для вожатых организаций образования, на котором обсудили актуальные проблемы развития состояния и перспективы деятельности детского общественного движения и успешную социализацию детей по программе "Рухани жангыру". Ведущей темой семинара стала действующая система роста профессионального мастерства и статуса вожатых организаций образования, их аттестации и перспективы деятельности, а также профессионализм и профессиональная компетенция специалистов в сфере детского досуга.

В УВП также отметили, что форум был насыщен палитрой ярких выступлений и инициатив вожатых, победителей районного конкурса "Вожатый года - 2019", лидеров детских объединений: Жас улановцев, алемовцев, экологов, спортсменов, ЮИДовцев, театралов, театра моды "Маленькая леди". Конечно, не обошлось без подарков. Все участники форума получили свои награды.

За вклад в развитие детского общественного движения и поддержку детских социальных инициатив нагрудным знаком ОО СДОО "Жулдыз" "Золотая звезда "Балалар ушін" были награждены: директор Детского юношеского центра Атбасара Асель Уткербаева и заместитель директора по воспитательной работе СШ №2 Нагима Балтабаева. Нагрудным знаком "Рухани жангыру" отмечены методист отдела образования Атбасарского района Гульжан Куракбаева, вожатая СШ №1 Кристина Нургалиева, вожатый СШ №3 Досжан Каменов, вожатая Ново-Мариновской ОШ Мария Балабекова. Знаком "Талімгер KZ: Союз вожатых Казахстана" награждены координатор ДОО "Алем" Асия Канашева и трое победителей районного конкурса "Вожатый года - 2019". Нагрудным знаком "Лидер" и благодарственным письмом ОО СДОО "Жулдыз" удостоены лидеры районной детской и молодежной организации "Алем" и ЕРДЮО "Жас Улан".

За особые успехи, высокие достижения и активное участие в Республиканских фестивалях детских и молодежных театральных коллективов нагрудный знак "Лидер" вручен воспитанникам театрального коллектива "Молодость страны": Анастасии Кравченко, Татьяне Корниловой, Кириллу Майеру, Александру Гармашову, Ольге Мазиной и Софии Шульгиной.

Союз детских общественных организаций "Жулдыз" - общественная организация, объединяющая более 2 тыс. различных детских и молодежных формирований и 300 тыс. школьников.

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