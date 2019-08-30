Кокшетау. 29 августа. Kazakhstan Today - В Акмолинской области прошло торжественное собрание ко Дню Конституции, передает Kazakhstan Today.

Со дня принятия главного закона страны на общенациональном референдуме прошло 24 года. С того времени изменилось многое, но одно осталось неизменным: Конституция является залогом внутриполитической стабильности, гарантом прав и свобод каждого гражданина страны, отметили в управлении внутренней политики Акмолинской области.

По информации ведомства, в преддверии праздника в регионе открываются новые социальные объекты, вручаются ключи новоселам. Во всех селах области прошли круглые столы, конференции по вопросам конституционного строительства, благотворительные акции, собрания в трудовых коллективах с поощрением лучших работников, построения в воинских частях и подразделениях.

Сегодня на базе Высшего колледжа культуры имени Акана серэ в Кокшетау открылся новый корпус. У учебного заведения, носящего имя известного акына, появился новый актовый зал на 240 мест, обширный библиотечный комплекс, тренажерный, хореографический залы и спортивная площадка. Общая территория нового корпуса - 6400 квадратных метров.

Главное мероприятие прошло на сцене Дворца культуры "Кокшетау", где состоялось торжественное собрание с участием трудовых коллективов, широкой общественности и молодежи.

Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, поздравляя участников торжественного собрания, остановился на основных достижениях, которые стали возможными благодаря Конституции.

Конституция не только закрепила государственный суверенитет Казахстана, демократические принципы устройства власти и общества, но и определила направление дальнейшего развития страны, стала ориентиром для проведения успешных социально-экономических преобразований", - отметил руководитель региона.

Празднование Дня Конституции стало прекрасным поводом отметить и наградить благодарственными письмами 25 акмолинцев, кто личным примером, своими достижениями в различных сферах внес вклад в социально-экономическое развитие региона, в реализацию положений основного закона и укрепление общественного согласия.

Также в этот торжественный день произошло важное событие у 10 семей областного центра, которым вручили ключи от квартир.

Сегодня для меня и моей семьи большая радость. Мы ждали этого дня 4,5 года. Спасибо государству, которое через реализацию различных программ помогает многодетным семьям в приобретении собственного жилья", - поделилась своими впечатлениями одна из счастливых обладательниц новой квартиры Индира Ташенова.

Запомнится праздник и для молодых госслужащих - с большой сцены они принесли присягу.

Навсегда запомню, что это событие совпало для меня с Днем Конституции. Конституция укрепила нашу независимость, придала прочность государству и всему обществу. Я желаю всем казахстанцам счастья, здоровья и новых свершений на благо нашей процветающей Родины", - пожелал главный специалист управления здравоохранения Данияр Дуйсембеков.

Сегодня праздник продолжится весь день. Жители области станут участниками и зрителями различных конкурсов, викторин, праздничных концертов и многих других мероприятий.

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