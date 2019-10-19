Кокшетау. 18 октября. Kazakhstan Today - В Акмолинской области провели "открытый акимат", передает Kazakhstan Today.

Жители области могли напрямую задать вопросы не только представителям всех управлений, но и лично руководителю региона. Сделать это можно было без предварительной записи. Такая возможность представилась сегодня акмолинцам в рамках Дня открытых дверей в формате "Открытый акимат", который провели в Кокшетау, сообщили в управлении внутренней политики Акмолинской области.

Как уточнили в ведомстве, мероприятие стало исполнением поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева о повышении эффективности работы с населением, обозначенном в Послании народу "Конструктивный общественный диалог - основа стабильности и процветания Казахстана".

Перед государственными органами поставлена общая задача - воплотить в жизнь концепцию "Слышащего государства" для оперативного и эффективного реагирования на все конструктивные запросы населения. Сегодня каждому желающему представлена возможность задать волнующий его вопрос, обратившись к любому из присутствующих на приеме представителю власти, курирующему ту или иную сферу жизнедеятельности", - отметил аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, приступая к личному приему граждан.

Также диалог с населением вели заместители акима области, руководители областных управлений и департаментов, представители акимата Кокшетау, правоохранительных органов, коммунальных служб. Кроме того, здесь же работали площадки правительства для граждан, партии "Нур Отан", региональной палаты предпринимателей "Атамекен", общественного совета, областной организации ветеранов и банков второго уровня.

По информации УВП, задать вопрос "открытому акимату" пришло более 300 акмолинцев, большинство из которых обратились лично к главе региона. В основном, вопросы к представителям власти касались обеспечения жильем, земельными участками для строительства, участия в госпрограммах поддержки предпринимательства и агропромышленного комплекса, ремонта автодорог, благоустройства населенных пунктов и другие. К примеру, одним из наиболее актуальных стало предложение от лиц с особыми потребностями о создании центров досуга занятости и реабилитации.

Посетившие мероприятие со своими вопросами жители области остались удовлетворенными полученными ответами.

"У меня вопрос касался ремонта дорог от моего села Симферополь до аула Жолдыбай. Мне разъяснили, что ведется текущий ремонт дороги на участке Симферополь - Краснояр, и в следующем году будут разработаны документы на завершение ремонта дороги. Думаю, что такие встречи нужны населению. Ведь общение напрямую оперативно решает многие проблемы", - поделилась своими впечатлениями жительница Зерендинского района Алма Садвакасова.

Как заверили руководители государственных структур, все вопросы, прозвучавшие в ходе мероприятия, взяты на контроль с обязательным ходом проработки до конечного результата.

Организаторы также отмечают, что в дальнейшем для более тесного контакта с жителями такие встречи будут проходить регулярно. В том числе выездные приемы будут проводится в регионах области.

К слову, в Акмолинской области концепция "Слышащего государства" реализуется активно. Организована работа по реализации эффективной системы коммуникаций с населением. Сегодня акимы всех уровней, руководители областных управлений, имеют свои аккаунты в социальных сетях Facebook и Instagram, где каждый пользователь, не записываясь на личный прием, может задать вопрос, внести предложение или замечание.

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