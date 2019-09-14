В Алматинской области сменился аким Панфиловского района

Талдыкорган. 13 сентября. Kazakhstan Today - Акимом Панфиловского района Алматинской области назначен Талгат Умралиев, передает Kazakhstan Today.

По согласованию с администрацией президента на должность акима Панфиловского района рекомендована кандидатура Талгата Умралиева. После обсуждения депутаты районного маслихата единогласно поддержали данное предложение. Аким области подписал распоряжение о назначении", - сообщила пресс-служба акима Алматинской области.

По информации акимата, возглавлявший прежде район Темерлан Бектасов перешел на другую работу.

Также аким области Амандык Баталов провел совещание с активом района.

"Темерланом Бектасовым за небольшой период времени в районе проделано немало работы. В связи с тем, что профессиональные способности Темерлана Бектасова в кадровых вопросах необходимы для руководства аппаратом акима области, он переведен в областной центр, а квалифицированный специалист Талгат Умралиев - в этот регион. Панфиловский район - это приграничный регион, который считается восточными воротами Великого шелкового пути. У региона широкие возможности и перспективы для дальнейшего развития", - сказал он.

При этом глава региона отметил, что на Умралиева возлагаются важные задачи. "Встречаясь с местными жителями, общаясь, делясь мнением, необходимо постоянно быть среди людей. Считаю, что он не подведет и будет эффективно работать на столь ответственной должности", - сказал Баталов.

Умралиев родился в 1961 году. Окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби, Казахский сельскохозяйственный институт ордена Трудового Красного Знамени по специальности "инженер-механик".

В разные годы работал главным инженером-механиком, старшим инженером-контролером совхоза Жетысу, главным инженером, заместителем директора по производству совхоза "Чемолган", директором совхоза "Дружба", председателем правления ассоциации "Достык", заместителем акима Каскеленского района, первым заместителем акима Талгарского района, акимом Саркандского, Талгарского районов, советником акима Алматинской области.

С июля 2017 года - уполномоченный по этике аппарата акима Алматинской области.

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