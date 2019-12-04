В Алматы идет прием заявлений от кандидатов в городской молодежный совет

Алматы. 3 декабря. Kazakhstan Today - В Алматы продолжается прием заявлений от кандидатов в городской молодежный совет, передает корреспондент Kazakhstan Today.

Приём заявлений в Совет по делам молодежи при акимате города Алматы стартовал 21 ноября. Задачами консультативно-совещательного органа являются выработка рекомендаций по совершенствованию молодежной политики, анализ эффективности реализации задач и разработка предложений по реализации приоритетных направлений развития молодежи города.

Отбор в Совет будет проводиться путём онлайн-голосования. Право выдвинуть свои кандидатуры в Молодежный совет принадлежит только представителям молодежных организаций Алматы.

Для регистрации и участия необходимо оставить заявку на сайте https://almatyjastary.kz/ в отделе "Регистрация", в рубрике "Совет молодежи".

Отметим, что на сегодняшний день от представителей молодежных организаций поступило 47 заявок. Всего в молодежный совет войдут 25 человек в возрасте от 18 до 35 лет.

Приём заявлений продлится до 5 декабря 2019 года.

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