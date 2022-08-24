В АНК осудили высказывание посла Украины в Казахстане про убийство русских

Фото: Акорда

ТАШКЕНТ. 19 АВГУСТА -19 августа в Ташкенте состоялась семнадцатая встреча секретарей советов безопасности (ВССБ) государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, в которой принял участие помощник президента РК - секретарь Совета безопасности Гизат Нурдаулетов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе мероприятия был обсужден широкий круг вопросов, связанных с ситуацией в сфере обеспечения безопасности и стабильности на пространстве ШОС, сообщает пресс-служба Акорды

Стороны обменялись мнениями по основным аспектам дальнейшего развития сотрудничества в таких сферах, как противодействие терроризму, сепаратизму и экстремизму, незаконному обороту оружия и наркотиков, транснациональной организованной преступности, обеспечение международной информационной безопасности.

Было отмечено, что одним из ключевых факторов сохранения мира и безопасности в регионе ШОС является скорейшее урегулирование ситуации в Афганистане. Стороны выступили за становление этой страны в качестве независимого, единого, демократического и мирного государства, свободного от терроризма, войны и наркотиков.

Гизат Нурдаулетов проинформировал коллег о позиции Казахстана по важнейшим направлениям деятельности ШОС, высказал ряд предложений по дальнейшему гармоничному развитию Организации с учетом интересов нашей страны.

Помощник президента РК - секретарь Совета безопасности подчеркнул особую актуальность совместной поддержки одобренной со стороны ООН инициативы Казахстана по созданию в Алматы Центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.

По итогам заседания участники мероприятия подписали соответствующий протокол. Было принято решение о проведении следующей встречи секретарей советов безопасности государств - членов ШОС в Индии.

На полях 17-й встречи секретарей советов безопасности ШОС Гизат Нурдаулетов также провел двусторонние встречи с секретарем Совета безопасности при президенте Узбекистана Виктором Махмудовым, секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, секретарем отдела Национальной безопасности Пакистана Аамиром Хасаном и секретарем Совета национальной безопасности Монголии Жадамбыном Энхбаяром. На встречах были обсуждены проблемы глобальной и региональной безопасности, а также актуальные вопросы двустороннего взаимодействия Казахстана с партнерами по Шанхайской организации сотрудничества.