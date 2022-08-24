В АНК осудили высказывание посла Украины в Казахстане про убийство русских

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НУР-СУЛТАН. 23 АВГУСТА - Ассамблея народа Казахстана осудила слова посла Украины в Казахстане Петра Врублевского про уничтожение русских, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Мы, члены Ассамблеи народа Казахстана, решительно осуждаем и считаем недопустимыми высказывания посла Украины в Республике Казахстан господина Петра Врублевского в интервью одному из казахстанских блогеров. В нашей стране, где мир и единство являются главными принципами государственной политики и общественной консолидации, подобные высказывания недопустимы и неприемлемы, от кого бы они ни исходили", - сказано в обращении.
Члены советы отмечают, что "дипломатия должна служить идеалам мира и сотрудничества, а не для разжигания ненависти и вражды".
Для единого многоэтнического народа Казахстана незыблемы принципы дружбы, взаимовыручки и мира. Именно они помогли нам даже в самые сложные годы становления нашей Независимости избежать межэтнических конфликтов и сохранить целостность нашей страны и нашего народа. Для нас чужд язык вражды, неприемлема и непонятна пропаганда этнической ненависти в любых ее проявлениях", - высказались в АНК.
Казахстанцев призвали не поддаваться на провокации и, напротив, "беречь и укреплять мир в стране и единство народа ради настоящего и будущего детей".
В социальных сетях ранее появилось видео, на котором мужчина - по предварительным данным, Петр Врублевский - сообщил, что украинский режим старается убить как можно больше русских, сообщает РИА Новости.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата в рамках возбужденных уголовных дел дать юридическую оценку заявлениям украинского посла.