В Ашхабаде состоялось заседание Межправительственной казахстанско-туркменской комиссии

Фото: tass.ru
МОСКВА. 17 ДЕКАБРЯ - МИД России опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает РИА Новости
, российское внешнеполитическое ведомство на своем официальном портале опубликовало проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности.
Основные положения первого документа:
- исключить дальнейшее расширение НАТО и присоединение к альянсу Украины;
- не размещать дополнительных военных и вооружения за пределами стран, в которых они были на май 1997 (до присоединения к альянсу стран Восточной Европы) — кроме исключительных случаев с согласия России и членов НАТО;
- отказаться от любой военной деятельности НАТО на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии;
- не развертывать ракеты средней и меньшей дальности там, откуда они могут поражать территорию другой стороны;
- не проводить учения и другие действия с численностью свыше бригады в согласованной приграничной полосе, регулярно обмениваться информацией о военных учениях;
- подтвердить, что стороны не рассматривают друг друга как противников, закрепить договоренность решать мирно решать все споры и воздерживаться от применения силы;
- дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной;
- создать горячие линии для экстренных контактов.
Документ составлен на русском, английском и французском языках, тексты которых имеют одинаковую силу. Соглашение заработает с даты передачи на хранение депозитарию уведомлений о согласии от более чем половины подписавших его государств.
Уточняется также, что любой участник может выйти из соглашения, сообщив об этом депозитарию. В этом случае действие договора прекратится в индивидуальном порядке через 30 дней.
Основные положения второго документа:
- не размещать вооружения и силы в тех районах, где это будет восприниматься другой стороной как угроза национальной безопасности;
- воздержаться от полетов тяжелых бомбардировщиков в ядерном и неядерном оснащении вне своего неба, откуда они могут поражать цели на территории другой стороны;
- воздержаться от присутствия боевых кораблей в районах вне национальных вод, откуда они могут поражать цели на территории другой стороны;
- не развертывать ракеты средней и меньшей дальности за рубежом и в районах, откуда они могут поразить цели на территории другой стороны;
- не развертывать ядерное оружие за рубежом и вернуть уже развернутое, а также ликвидировать инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории;
- не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия и не подготавливать военных неядерных стран применять ядерное оружие;
- США обязуются исключить дальнейшее расширение НАТО на восток и отказаться от приема в альянс постсоветских стран;
- США взять обязательства не создавать военные базы в постсоветских странах, не использовать их военную инфраструктуру и не развивать с ними военное сотрудничество.
Соглашение составлено на русском и английском языках и вступает в силу с даты получения письменного уведомления о выполнении сторонами необходимых для этого внутригосударственных процедур.
По информации источника, президент России Владимир Путин ранее заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры, чтобы выработать четкие международно-правовые договоренности, исключающие любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений.