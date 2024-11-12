11.11.2024, 09:35 17076
В Астане открывается очередной раунд переговоров по Сирии
Фото: Kazakhstan Today
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Астана. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане стартует 22-я международная встреча по Сирии в рамках Астанинского процесса, передает корреспондент агентства.
Как сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Республики Казахстан, в первый день будут проведены двусторонние и трехсторонние консультации делегаций, во второй - встречи продолжатся, и по их итогам состоится пленарное заседание и пресс-конференция.
В повестку встречи включены следующие вопросы развития региональной обстановки вокруг Сирии: усилия по комплексному урегулированию в САР; ситуация "на земле" в Сирии; меры доверия, в том числе освобождение заложников и поиск пропавших без вести; гуманитарная ситуация в Сирии и мобилизация усилий международного сообщества по содействию постконфликтному восстановлению САР и созданию условий для возвращения на родину сирийских беженцев.
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12.11.2024, 18:04 131
В Уфе состоится XX Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана
Форум пройдет в столице Башкортостана 26-27 ноября
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Астана. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Форум межрегионального сотрудничества Российской Федерации и Республики Казахстан проводится ежегодно с целью укрепления и развития экономических, культурных и гуманитарных связей двух стран, сообщает посольство РФ в Казахстане.
В рамках юбилейного XX Форума в столице Башкортостана предусмотрена насыщенная деловая программа. В ходе панельных сессий состоится обсуждение торгово-экономического сотрудничества, промышленной кооперации и укрепления межрегиональных связей наших стран. Запланировано пленарное заседание с участием первых лиц России и Казахстана в формате конференц-связи", - говорится в сообщении.
Форум поочередно проводится в приграничных регионах России и Казахстана. В прошлом году в Костанае по итогам переговоров было подписано пять межрегиональных документов о сотрудничестве, а также коммерческие соглашения по производству грузоподъемного оборудования и продукции пищевой промышленности на общую сумму порядка 7,7 млрд руб.
Также гостей форума ожидают музыкальный и гастрономический фестивали, выставки народно-художественных промыслов, продукции региональных предприятий, включая выставку крупногабаритной машиностроительной техники под открытым небом, показ мод и форум молодых лидеров "Молодежное предпринимательство в России и Казахстане: обмен опытом и перспективы партнерства", где 300 молодых предпринимателей соберутся для обсуждения совместных инициатив и обмена опытом.
12.11.2024, 15:46 921
Россия, Иран и Турция осудили нападения Израиля в Газе
Фото: МИД РК
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Астана. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Представители Российской Федерации, Исламской Республики Иран и Турецкой Республики выступили с совместным заявлением по итогам 22-й международной встречи по Сирии, передает корреспондент агентства.
Выразили решительное осуждение и глубокую озабоченность в связи с продолжающимися массовыми убийствами и преступными нападениями Израиля в Газе, а также израильской агрессией в Ливане и на Западном берегу реки Иордан. Призвали международное сообщество, в частности Совет Безопасности ООН (СБ ООН), обеспечить немедленное и постоянное прекращение огня и беспрепятственный гуманитарный доступ в Газу", - говорится в тексте совместного заявление стран-гарантов "Астанинского формата".
Стороны признали негативное влияние эскалации насилия на Ближнем Востоке на ситуацию в Сирийской Арабской Республике. Подчеркнули настоятельную необходимость для Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), агентств ООН и всех гуманитарных организаций разработать меры экстренного реагирования для тех, кто был вынужден перебраться из Ливана на территорию Сирии после эскалации боевых действий в Ливане.
Также страны ссудили все военные удары Израиля в Сирии, сочтя эти действия нарушающими международное право, международное гуманитарное право, суверенитет и территориальную целостность Сирии, признали их дестабилизирующими и усугубляющими напряженность в регионе и призвали к прекращению этих атак.
Выразили серьезную озабоченность в связи с расширением конфликта во всем регионе со стороны Израиля и осудили его удары по консульскому отделу Посольства Ирана в Дамаске 1 апреля 2024 года и по иранской территории. Подтвердили необходимость уважать общепризнанные международно-правовые решения, включая положения соответствующих резолюций ООН, отвергающих оккупацию сирийских Голан, прежде всего резолюции 242 и 497 Совета Безопасности ООН, особенно ввиду того, что решения и шаги Израиля в этой связи считаются недействительными и не имеющими законной силы", - гласит документ.
Также стороны договорились продолжать взаимодействие в целях борьбы с терроризмом во всех его формах и проявлениях и противостояния сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии и угрожающим национальной безопасности соседних стран, включая трансграничные атаки и инфильтрацию. Осудили действия террористических группировок, включая недавнее террористическое нападение на здание TUSAŞ в Анкаре 23 октября 2024 года, а также связанных с ними структур, действующих под разными названиями в различных частях Сирии, включая нападения на гражданские объекты, которые приводят к жертвам среди мирных жителей.
Страны-гаранты убеждены, что в Сирии не может быть военного решения. Подчеркнута важная роль сирийского Конституционного комитета, созданного при решающем вкладе стран-гарантов "Астанинского формата" во исполнение решений Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, в процессе продвижения политического урегулирования конфликта в САР.
В целях содействия улучшению гуманитарной ситуации Сирии и прогресса в процессе политического урегулирования призвали международное сообщество, ООН и ее гуманитарные агентства наращивать помощь всем сирийцам через реализацию проектов скорейшего восстановления и повышения устойчивости, включая восстановление объектов базовой инфраструктуры - объектов водо- и электроснабжения, санитарии, здравоохранения и образования, школ, больниц, а также проектов гуманитарного разминирования в соответствии с нормами международного гуманитарного права.
Следующие переговоры по Сирии будут проведены в Астане в первой половине 2025 года.
Ранее спецпредставитель президента Российской Федерации по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, отвечая на вопросы журналистов, предположил, что возможен вывод американских войск из Сирии.
12.11.2024, 13:49 3056
Российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма приняли в ООН
Соавторами документа выступили десятки государств, в том числе Армения, Белоруссия, Китай, Мали, КНДР, Сербия и ЮАР
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Женева. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Третий комитет Генассамблеи ООН принял российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, сообщает РИА Новости.
Соавторами документа выступили десятки государств, в том числе Армения, Белоруссия, Китай, Мали, КНДР, Сербия и ЮАР.
За резолюцию проголосовали 116 стран, против выступили 54, в числе которых: Украина, США, Великобритания, Германия, Франция, Канада, Венгрия и Япония. Воздержались 11 государств", - пишет источник.
Подготовленный Россией документ состоит из 74 пунктов. Он, в частности, "рекомендует государствам принять надлежащие конкретные меры, в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны".
Авторы инициативы также решительно осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, например, нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники жертвам Второй мировой войны. Отдельно в тексте отметили рекомендацию о запрете "любых торжественных чествований" нацистского режима и его союзников", - пишет сайт.
Документ настоятельно призывает государства ликвидировать любые формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе законодательно, если этого требуют обстоятельства; осуждает использование образовательных материалов, а также риторики при обучении, пропагандирующих расизм, дискриминацию, ненависть и насилие на основе этнического происхождения, национальности, религии или убеждений.
При этом третий комитет включил в документ поправку, утверждающую, что Россия якобы стремилась оправдать необходимость проведения СВО борьбой с неонацизмом. За нее голосовали 66 стран, против были 43, воздержались - 51. В прошлом году за аналогичную поправку голосовали 66 государств, против выступили 26, а воздержались 67.
Авторами поправки были Албания, Австралия, Япония, Маршалловы Острова, Южная Корея и Норвегия. Группа западных стран внесла ее в надежде на то, что в случае принятия Россия откажется от текста своей резолюции и не будет за нее голосовать. Тем не менее этого не произошло", - уточняют авторы материала.
Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД Григорий Лукьянцев отметил, что поправка политизирует резолюцию и представляет собой "откровенную уловку и провокацию".
11.11.2024, 11:57 14806
Трамп может быть настроен на вывод американских войск из Сирии - спецпредставитель РФ
Судя по всему, настрой у Трампа на корректировку внешнеполитического курса американской администрации присутствует
Фото: Khalid Mohammed
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Астана. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Спецпредставитель президента Российской Федерации по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев предположил, что победивший на президентских выборах США Дональд Трамп настроен на корректировку внешнеполитического курса американской администрации, в том числе на вывод американских войск из Сирии, передает корреспондент агентства.
Надо руководствоваться теми делами и теми предложениями, которые он будет излагать. Посмотрим, но, судя по всему, настрой, в принципе, у господина Трампа на какое-то изменение, определенные позиции, на корректировку внешнеполитического курса американской администрации присутствует. Это какой-то "свет в конце тоннеля", какая-то перспектива", - цитирует ТАСС ответ спецпредставителя РФ по Сирии на вопрос о выводе американских войск из Сирии.
По его словам, особенностью 22-й встречи по Сирии является то, что она "проходит в контексте резкой эскалации напряженности" на Ближнем Востоке.
Нам очень бы не хотелось, и мы постараемся сделать все возможное для того, чтобы это вооруженное противостояние, этот конфликт не расширил свои региональные границы и не перекинулся в том числе в Сирию", - сказал Александр Лаврентьев.
Он отметил, что в рамках переговоров по Сирии, возможно, будет обсуждаться тема о недопустимости эскалации напряженности между Ираном и Израилем.
Также спикер рассказал, что "решить проблему беженцев очень тяжело в условиях сохраняющихся односторонних санкций против Сирии со стороны прежде всего США и стран Запада". Лаврентьев подчеркнул, что эти санкции влияют не только на сирийский народ, но и на население Ливана, Ирака и многих других стран.
Вместе с тем Александр Лаврентьев сообщил, что стороны обсудят со спецпосланником Генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном продолжение работы Конституционного комитета Сирии и гуманитарные аспекты.
Ранее спецпредставитель РФ по Сирии заявил, что в САР активизировались радикальные группировки.
Напомним, в Астане стартовали очередные переговоры по Сирии.
11.11.2024, 10:35 16056
В Сирии активизировались радикальные группировки
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Специальный представитель президента Российской Федерации по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что в Сирийской Арабской Республике активизировались различные радикальные группировки как на западе, так и на востоке. Очень активизировалось в последнее время так называемое Исламское государство, передает корреспондент агентства.
Ситуация в Сирии сейчас достаточно сложная - социально-экономическая, финансовая. Активизировались различные радикальные группировки как на западе, так и на востоке. Очень активизировалось в последнее время так называемое Исламское государство. Все это, конечно, тревожит, потому что есть силы, которые хотят дестабилизировать ситуацию в Сирийской Арабской Республике", - цитирует Лаврентьева ТАСС.
По его словам, усложнение конфликта в Сирии может дестабилизировать весь регион.
Этого, конечно, нам никак нельзя допустить, потому что это разрастание хаоса в САР, естественно, неминуемо затронет и ситуацию в соседних странах и может дестабилизировать весь регион", - сказал Александр Лаврентьев.
07.11.2024, 18:01 52786
Знаковое событие - Токаев о визите Путина в Казахстан
Фото: Акорда
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Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым высказался о предстоящем визите лидера РФ Владимира Путина в РК, сообщает Акорда.
К этому визиту мы серьезно готовимся. Считаем, что это будет знаковое событие в наших межгосударственных взаимоотношениях. Наши отношения носят образцовый характер и динамично развиваются. Предстоящий визит придаст дополнительный импульс нашему стратегическому партнерству и союзничеству", - заявил президент.
Касым-Жомарт Токаев также отметил динамичное развитие двустороннего сотрудничества в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнерства. Как было подчеркнуто, этому во многом способствуют регулярный политический диалог на высшем уровне, а также слаженная работа правительств и парламентов двух стран.
В свою очередь Сергей Лавров заверил, что все ключевые вопросы многогранного сотрудничества России и Казахстана, в том числе повестка предстоящего визита, обстоятельно отрабатываются на уровне правительств и внешнеполитических ведомств двух стран.
Собеседники обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, включая взаимодействие в рамках многосторонних структур и интеграционных объединений.
Напомним, визит президента России в Казахстан планируется 27 ноября.
07.11.2024, 17:01 53781
Россия приветствует участие Казахстана в усилиях по устранению украинского кризиса - глава МИД РФ
РФ может прислушаться к конкретным идеям по Украине, заявил Лавров
Фото: Акорда
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Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Россия приветствует участие Казахстана в усилиях по устранению украинского кризиса, заявил а пресс-конференции по итогам рабочего визита в РК министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Казахстан участвовал 27 сентября в Нью-Йорке во встрече группы "Друзей мира" на Украине, которую созвали Китай и Бразилия. Мы приветствовали сам факт объединения усилия государств глобального Юга и глобального Востока мирового большинства для того, чтобы продвигать справедливые договоренности, которые позволять устранить первопричину украинского кризиса и обеспечить мир на этом пространстве", - цитирует sputnik.kz Сергея Лаврова.
Он подчеркнул, что инициатива по глобальной безопасности председателя КНР Си Цзиньпина, выдвинутая в феврале 2023 года, была посвящена не какому-то конкретному кризису, а в целом тем принципам, которые необходимо применять для урегулирования любых конфликтов в мире.
Глава МИД России выразил надежду, что страны, объединившиеся в группу "Друзей мира", будут придерживаться этого подхода. По его мнению, без устранения первопричин сложно рассчитывать на стабильность и безопасность.
Лавров подчеркнул, что Россия ценит участие Казахстана в формировании коалиции, нацеленной на создание условий для решения этих проблем.
Наши партнеры прекрасно понимают, в чем главный корень проблемы, и мы будем наш диалог продолжать. Приветствуем участие Казахстана в усилиях по формированию серьезной коалиции, которая будет нацелена на создание условий для решения упомянутых мной проблем", - добавил Лавров.
В ходе пресс-конференции министр также заявил, что Россия может прислушаться к конкретным идеям по Украине, информирует РИА Новости.
Если будут конкретные здравые идеи, мы будем готовы к ним прислушаться. Пока из Брюсселя и других столиц единой Европы мы слышим только заклинания о безальтернативности той самой "формулы Зеленского", которая является приглашением в тупик", - сообщил он.
Напомним, министр иностранных дел России прибыл в Астану.
07.11.2024, 16:49 54681
Генсек ОДКБ указал на сложную военно-политическую обстановку по периметру организации
Фото: t.me/paodkb
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Москва. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе 12-й встречи секретарей советов безопасности стран - участниц СНГ генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов отметил сложную военно-политическую обстановку по периметру зоны ответственности организации.
По словам генсека ОДКБ, в ряде регионов, непосредственно примыкающих к зоне ответственности ОДКБ, конфликтный потенциал остается на высоком уровне. Серьезную обеспокоенность вызывает ситуация в Восточной Европе и на Ближнем Востоке. Сложными остаются внутриполитические процессы в Афганистане и сохраняются ощутимые риски на Южном Кавказе.
Принятое американо-германское решение о размещении средств поражения "большой дальности" на территории Западной Европы создало угрозу возобновления гонки ракетно-ядерных вооружений на континенте и в мире в целом. Продолжается концентрация вооруженных сил НАТО и центров информационной войны на границах Беларуси и Российской Федерации. Стратегическая ситуация ухудшилась после вступления в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции", - сказал Тасмагамбетов.
Кроме того, усиливается экономическая, финансовая и военная поддержка Украины в целях продолжения вооруженного противостояния с Россией. Кратно возросла опасность серьезных инцидентов на АЭС, чреватых катастрофическими последствиями для обширных территорий, в том числе вне зоны боевых действий.
Он также отметил усиление таких вызовов международной стабильности, как стремительно расширяющееся использование искусственного интеллекта в военных целях, массовое производство и отсутствие четкого регулирования применения смертоносных автономных систем вооружений (САС).
Сохраняется опасность распространения террористической активности, нелегальной миграции и незаконного оборота оружия и наркотиков в Центрально-Азиатском регионе. Несмотря на всю остроту проблемы, на данном участке зоны ответственности ОДКБ нам удается сохранять контроль. Организация продолжает отслеживать связанные с "афганским узлом" вызовы и угрозы, координировать усилия по противодействию им с использованием возможностей рабочей группы по Афганистану при СМИД ОДКБ", - рассказал генсек.
Он также добавил, что 28 ноября на сессии совета коллективной безопасности ОДКБ на утверждение глав государств будет представлен проект целевой межгосударственной программы ОДКБ по укреплению таджикско-афганской границы.
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