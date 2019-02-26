В Астане проходит заседание Совета глав правительств СНГ

Астана. 2 ноября. Kazakhstan Today - 2 ноября 2018 года в Астане проходит заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, передает Kazakhstan Today.





Планируется, что в узком формате главы правительств обменяются мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в рамках СНГ и наметят дату и место своей следующей встречи", - сообщила пресс-служба Исполнительного комитета СНГ.





В проект повестки дня заседания в расширенном составе внесено 13 вопросов, касающихся сотрудничества в различных сферах.





В частности, планируется обсудить Соглашение о взаимодействии государств-участников СНГ по обеспечению готовности на случай ядерной аварии или возникновения радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи при ликвидации их последствий.

Документ призван дополнить национальные нормативные правовые акты по обеспечению сохранности и безопасности объектов использования атомной энергии, ряд из которых находится на приграничных территориях, в связи с чем через границы стран СНГ регулярно осуществляется перемещение радиоактивных материалов (в том числе ядерного топлива).





Проектом Соглашения предусматривается определение в каждой из участвующих сторон уполномоченного (компетентного) органа, что заметно повысит оперативность и продуктивность взаимодействия, которое является критически важным в сложных ситуациях. Кроме того, предполагается разработать специальные унифицированные формы оповещения и согласовать содержание передаваемой информации.





Документ направлен на упрощение процедур взаимопомощи, что снизит время реакции на любые возможные инциденты, связанные с использованием атомной энергии в мирных целях, и позволит повысить уровень ядерной и радиационной безопасности в целом.





Ожидается, что на заседании СГП будет внесен ряд изменений в Межгосударственную целевую программу "Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств".





Основными целями Программы являются снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций с радиоэкологическими последствиями на территориях государств – участников Программы, подвергшихся воздействию уранодобывающих и перерабатывающих производств, отработка технологий реабилитации больших территорий, а также обеспечение безопасных условий проживания и социальной реабилитации населения в этих регионах.





Программа предусматривает выполнение работ по реабилитации территорий пяти радиационно загрязненных объектов в Кыргызской Республике и одного – в Республике Таджикистан. Эти объекты представляют опасность не только для здоровья местного населения, но и являются источниками риска потенциальной техногенной катастрофы для Центрально-Азиатского региона, так как в случае возникновения чрезвычайных ситуаций зона радиоактивного загрязнения может распространиться на значительные территории сопредельных государств.





Главы правительств обсудят Концепцию сотрудничества государств – участников СНГ по развитию производства высокотехнологичного энергетического оборудования и План основных мероприятий по ее реализации.





Документы направлены на развитие кооперации стран Содружества в энергетической сфере. Проект Концепции определяет подходы по увеличению доли энергетического оборудования собственного производства, направлен на создание благоприятных условий и механизмов развития производства и эксплуатации оборудования государств СНГ в энергетической отрасли в среднесрочной перспективе.





Развитие сотрудничества в сфере энергетического оборудования станет одним из механизмов расширения и модернизации производственных мощностей, создания новых высокопроизводительных рабочих мест, повышения научно-исследовательского потенциала, развития соответствующих секторов экономики стран Содружества.





Предполагается, что использование энергетического оборудования собственного производства позволит не только снизить риски зависимости от поставок и эксплуатации оборудования из третьих стран, но и будет стимулировать развитие энергетического сектора, машиностроения и промышленности на пространстве СНГ.





Неотъемлемой частью устойчивого управления лесными ресурсами являются меры по их защите от таких природных угроз, как пожар, вредители и болезни. Все более серьезную угрозу для лесного сектора представляют инвазивные виды насекомых и болезней, которые не являются родными для конкретной экосистемы, и их распространение имеет негативные последствия экологического, экономического и социального характера. В этой связи на рассмотрение глав правительств вносится Соглашение о взаимодействии по профилактике и ликвидации очагов болезней и вредителей леса на приграничных территориях государств-участников СНГ.





Проект Соглашения направлен на разработку совместных мер по развитию лесопатологического мониторинга и уровня защищенности приграничных территорий государств Содружества от воздействия болезней и вредителей леса для минимизации причиняемых ими потерь лесов и экономического ущерба. Соглашение позволит организовать оперативный мониторинг за видами-инвайдерами и своевременное подавление их активности.

Еще один документ - Соглашение об осуществлении совместной деятельности государств-участников Содружества Независимых Государств в области исследования и использования космического пространства в мирных целях - подготовлен для совершенствования договорно-правовой базы многостороннего сотрудничества в космической сфере.





Координация деятельности государств по выполнению Соглашения возлагается на Межгосударственный совет по космосу как орган отраслевого сотрудничества СНГ. Его задачи, функции и порядок функционирования определены Положением, которое является неотъемлемой частью Соглашения.





Предусматривается, что стороны и участники совместной деятельности могут конкретизировать в отдельных соглашениях положения, касающиеся интеллектуальной собственности, используемой в рамках совместной деятельности и (или) являющейся ее результатом, соблюдая принципы и нормы, прописанные в Соглашении.





В процессе совместной деятельности в отношении охраняемых изделий и технологий стороны Соглашения через свои компетентные и уполномоченные органы будут обеспечивать применение на практике мер по охране технологий, предусмотренных этим документом.





На заседании СГП планируется подписание Протокола об обмене информацией в электронном виде между государствами-участниками СНГ для осуществления налогового администрирования.





Документ подготовлен в целях более эффективного соблюдения налогового законодательства, своевременности и полноты поступления налогов в бюджет и дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества между странами Содружества.





Проектом Протокола закреплены требования конфиденциальности полученной компетентным органом информации и использования ее только в целях обеспечения контроля за соблюдением налогового законодательства государств – участников СНГ. Ожидается, что подписание документа позволит более эффективно противодействовать сокрытию капиталов и уклонению от налогообложения.

Главы правительств утвердят также Порядок распределения прав на объекты интеллектуальной собственности, созданные в результате реализации межгосударственных инновационных проектов и мероприятий в рамках Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2020 года.





Кроме того, отдельный блок документов будет посвящен вопросам финансового характера.





Планируется определить порядок финансирования в 2019 году Плана мероприятий по реализации Основных направлений дальнейшего развития медико-социальной помощи и повышения качества жизни ветеранов войн - участников локальных конфликтов и членов их семей в государствах-участниках СНГ на период до 2020 года.





Будут также подписаны документы об ассигнованиях на создание и развитие объединенной системы противовоздушной обороны государств – участников СНГ, о финансовом обеспечении деятельности органов Содружества, об исполнении единого бюджета его органов за 2017 год, изменении размеров долевых взносов государств-участников в единый бюджет органов СНГ и о едином бюджете органов Содружества на 2019 год.





На заседании будет утвержден План приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ на 2019–2020 годы, состоящий из девяти разделов и призванный способствовать дальнейшему развитию многостороннего взаимодействия стран СНГ в гуманитарной сфере на ближайшие два года. Проектом Плана предусматривается проведение более 140 мероприятий. При этом более половины из них предполагается реализовать в сфере культуры и в рамках Года 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Готов к утверждению и План мероприятий по реализации Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в области обращения с отходами электронного и электротехнического оборудования от 1 июня 2018 года. Это комплексный документ, определяющий нормативные, правовые, технические, инвестиционные, технологические, экологические и другие мероприятия, направленные на построение региональной системы обращения с отходами электронного и электротехнического оборудования.





На заседании СГП планируется также внести изменения в Соглашение о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой подвижной связи от 17 января 1997 года, актуализировав его с учетом современного состояния и тенденций развития сотовой связи, а также изменений в законодательстве стран СНГ и международных стандартах.





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