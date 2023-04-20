19.04.2023, 20:48 3616
В Астане состоялись казахстанско-белорусские политические консультации
Стороны подписали план сотрудничества между Министерством иностранных дел РК и Министерством иностранных дел РБ
Фото: МИД РК
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Астана. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве иностранных дел РК состоялись казахстанско-белорусские политические консультации с участием заместителя министра иностранных дел Казахстана Ермухамбета Конуспаева и заместителя министра иностранных дел Беларуси Игоря Назарука, сообщает пресс-служба МИД РК.
В рамках мероприятия были обсуждены состояние и перспективы казахстанско-белорусского сотрудничества, а также вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений (ЕАЭС, ОДКБ, СНГ). Главы делегаций обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, рассмотрели ход подготовки к предстоящим мероприятиям на высшем и высоком уровнях.
В ходе выступления Конуспаев отметил успешное развитие казахстанско-белорусских отношений, основанных на принципах дружбы, взаимоуважения и стратегического партнерства. В свою очередь Назарук высоко оценил положительную динамику развития казахстанско-белорусских отношений, подчеркнул важность дальнейшего укрепления торгово-экономического сотрудничества, промышленной кооперации и реализации совместных индустриальных проектов.
Делая акцент на приверженности укреплению политических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между Казахстаном и Беларусью, стороны подтвердили намерение продолжать тесное взаимодействие на уровне внешнеполитических ведомств двух стран и подписали план сотрудничества между Министерством иностранных дел РК и Министерством иностранных дел РБ на 2023-2024 годы, который послужит основой для продолжения практики проведения двусторонних консультаций по всем сферам взаимодействия внешнеполитических ведомств.
новости по теме
18.04.2023, 14:14 12206
Токаев обсудил строительство АЭС в Казахстане с главой МАГАТЭ
Президент подчеркнул главенствующую роль МАГАТЭ в вопросах мирного использования атомной энергии и укрепления режима ядерной безопасности
Фото: Акорда
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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев принял генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, сообщает Акорда.
Глава Казахстана отметил важность визита Гросси для дальнейшего укрепления сотрудничества между Казахстаном и агентством.
Убежден, что ваш визит своевременен с точки зрения продвижения в развитии наших взаимоотношений. Вы знаете, что для Казахстана работа с агентством имеет приоритетное значение. Мы очень заинтересованы и высоко ценим вашу деятельность в качестве руководителя этой важнейшей структуры", - сказал Токаев.
В ходе встречи был обсужден широкий спектр вопросов, включая укрепление технического сотрудничества и строительство АЭС в нашей стране.
Президент подчеркнул главенствующую роль МАГАТЭ в вопросах мирного использования атомной энергии и укрепления режима ядерной безопасности.
Рафаэль Гросси поблагодарил Токаева за теплый прием и высоко оценил роль Казахстана в качестве одного из лидеров и ответственного участника процесса ядерного разоружения и нераспространения.
Мы многое делаем вместе в разных областях. Буду очень рад обменяться с вами мнениями по широкому спектру вопросов: от здравоохранения до вашей будущей программы развития ядерной энергетики", - сказал гендиректор МАГАТЭ.
Напомним, вопрос выбора района размещения атомной электростанции в Казахстане будет вынесен на общественные обсуждения. Оптимальным районом размещения АЭС рекомендован Жамбылский район Алматинской области.
Также в рамках строительства атомной электростанции в 2022 году составлен шорт-лист проверенных реакторных технологий поставщиков из таких стран, как Китай (CNNC), Россия (Росатом), Франция (EDF), Южная Корея (KHNP). В текущем году будут проведены работы по выбору реакторной технологии.
В феврале Россия заявила о готовности к сотрудничеству по строительству АЭС в Казахстане в любом комфортном для Астаны формате.
17.04.2023, 21:06 19086
Казахстан и Вьетнам установят безвизовый режим
В ходе переговоров стороны обозначили возможность дальнейшего укрепления дружественных отношений
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Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель директора департамента консульской службы МИД РК Габиден Темирбеков провел переговоры в формате видеоконференции с заместителем директора консульского департамента МИД Вьетнама Люонг Тан Куаном, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Казахстана.
В ходе переговоров стороны обозначили возможность дальнейшего укрепления дружественных отношений в консульской сфере и в качестве одного из первых и важных шагов договорились о подписании межправительственного соглашения об облегчении визового режима для владельцев общегражданских паспортов обеих стран.
Габиден Темирбеков проинформировал вьетнамскую сторону о намерении Министерства иностранных дел Казахстана и в дальнейшем углублять связи с регионом Юго-Восточной Азии в различных сферах, и подписание межправительственных документов является прямым его подтверждением.
Люонг Тан Куан отметил важность выбранного направления в отношениях двух стран и выразил готовность приложить все усилия для скорейшего согласования международного договора.
Ранее сообщалось, что в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан разработали проект постановления "О подписании соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о взаимном освобождении от визовых требований".
17.04.2023, 13:01 22316
В Алматы планируют создать Центр ООН
Токаев обсудил с помощником Генсека ООН по политическим вопросам актуальные направления практического взаимодействия
Фото: Акорда
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Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Касым-Жомарт Токаев принял помощника Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирослава Енчу, сообщает Акорда.
Приветствуя высокопоставленного дипломата, президент подчеркнул важность его визита для развития многопланового сотрудничества с Организацией Объединенных Наций.
Собеседники обсудили актуальные направления практического взаимодействия между Казахстаном и ООН, в том числе в рамках деятельности регионального центра по превентивной дипломатии для Центральной Азии.
Особое внимание было уделено перспективам создания в Алматы Центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.
Мирослав Енча высоко оценил уровень сотрудничества между Казахстаном и ООН, а также проводимые политические реформы в нашей стране.
Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.
В завершение Касым-Жомарт Токаев передал слова приветствия Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.
15.04.2023, 21:05 32581
Это один из звоночков "цветной" революции: экс-советник министра энергетики о забастовке нефтяников
Фото: kbv.kz
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Астана. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Забастовка в Жанаозене и митинг нефтяников в Астане может быть одним из звоночков "цветной" революции, считает экс-советник министра энергетики РК Олжас Байдильдинов.
Представление такое, во всяком случае у меня, что в целом все протесты, в том числе которые были в январе, и те, что мы видим сейчас, довольно хорошо срежиссированы. Участники юридически подкованы, они знают, что говорить при задержаниях, как и на что реагировать. Они неплохо все профинансированы. Вероятнее всего, есть определенная сумма и это один из звоночков готовящейся цветной революции", - прокомментировал происходящее Байдильдинов в программе "В центре Азии с Робертом Францевым".
Он подчеркнул, что безработные, лишившиеся работы из-за того, что их компания проиграла тендер, нашли деньги на приезд в столицу и проживание.
По мнению эксперта, забастовка могла быть следствием исков, подданных Казахстаном в отношении Кашагана и Карачаганака. Речь идет о сумме 21,6 миллиарда долларов.
Это колоссальная сумма, даже по мировым меркам. И когда мы смотрим на то, что происходит на Украине, цветная революция там стоила западным спецслужбам порядка 1 миллиарда долларов. А здесь на кону 21 с лишним миллиард долларов. Естественно, Казахстан сейчас будет центром отработки каких-то технологий. Нам нужно готовиться к информационным войнам, различного рода провокациям и всему остальному, потому что сумма достаточно большая. Но это верное направление, Казахстан должен отстаивать свои интересы в крупных проектах", - подчеркнул Байдильдинов.
Он отметил, что в Казахстане будет происходить "определенное раскачивание ситуации" и давление на официальные власти. В частности, забастовка и поездка нефтяников к Министерству энергетики произошла после того, как Блумберг опубликовал информацию об исках Казахстана.
Наверное, это все звенья одной цепи", - резюмировал Байдильдинов.
В настоящее время основные месторождения в Казахстане не принадлежат государству. На Карачаганаке 76,5% распределены между итальянской Eni, нидерландско-великобританской Shell и американской ExxonMobile. На Кашагане американским, европейским и японским компаниям принадлежат 90% акций.
Напомним, Казахстан подал иски к партнерам по двум месторождениям нефти. Если правительство добьется успеха, то сможет получать большую долю доходов от месторождений.
По словам главы Минэнерго Алмасадама Саткалиева, иски поданы в интересах народа Казахстана.
Напомним, 10 апреля рабочие из Жанаозена устроили забастовку возле здания "КазМунайГаза" в Астане. Рабочие требовали, чтобы вместо договоров аутсорсинга с ними заключили трудовые контракты на три года и дали возможность уходить в отпуск. Собравшиеся являются бывшими работниками компании "БерАли Мангистау Company", ранее проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных услуг для АО "Озенмунайгаз".
По информации "КазМунайГаза", им предложили перейти в другую компанию с зарплатами $1500, но они отказались. По словам бастующих, работу предложили не всем, а только 55 из 240 человек.
Вечером 11 апреля протестующих задержали. Узнав об этом, жители Жанаозена собрались перед акиматом и потребовали освободить задержанных в столице.
Позже бывшие работники "БерАли Мангистау Company" были освобождены и выехали поездом в Жанаозен. Между контактной группой КМГ и представителями "БерАли Мангистау Company" заключена договоренность о создании специальной рабочей комиссии, которая будет рассматривать требования бывших работников ТОО для их дальнейшего решения в правовом поле.
Во время переговоров в АО "НК "КазМунайГаз" экс-сотрудникам "БерАли" отказали в трудоустройстве в штат АО "Озенмунайгаз".
До инициативной группы было доведено, что данное условие является заведомо невыполнимым. Было отмечено, что в очереди на работу в организацию стоят 9 тысяч человек, которые согласно принятым алгоритмам работают в коммунальных компаниях и после появления вакансии в порядке очередности трудоустраиваются в АО "Озенмунайгаз". Таким образом, требования переговорщиков идут вразрез с интересами и правами жителей города", - рассказали в КМГ.
15.04.2023, 11:06 36536
Казахстан и Швейцария договорились об укреплении сотрудничества
Более 310 компаний с участием швейцарского бизнеса уже успешно работают в Казахстане
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Вашингтон. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров в рамках ежегодных весенних встреч Всемирного банка и Международного валютного фонда встретился с министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом, сообщает пресс-служба министерства.
Стороны обсудили планы по развитию и укреплению торгово-экономических связей двух стран в сфере финансов, энергетики, горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, возобновляемых источников энергии, строительства, а также туризма и развития новых технологий", - говорится в сообщении МНЭ.
По словам Куантырова, страны уже имеют положительный опыт плодотворного взаимодействия. Более 310 компаний с участием швейцарского бизнеса уже успешно работают в Казахстане и вносят значительный вклад в развитие стратегических отраслей казахстанской экономики.
Швейцария остается важным экономическим партнером Казахстана в Европе и входит в тройку крупнейших международных инвесторов в нашу экономику с объемом инвестиций более 32 миллиардов долларов США за последние 17 лет", - отметил глава МНЭ РК.
В свою очередь Кассис отметил, что готов детально обсудить вопросы партнерства в рамках своей рабочей поездки в Казахстан летом 2023 года.
Ранее сообщалось, что Швейцария входит в тройку лидеров по объему инвестиций в республику ($2,8 млрд за 2022 год).
10.04.2023, 21:04 65801
Президенты Казахстана и Азербайджана сделали совместное заявление
Фото: Акорда
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Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева совершил официальный визит в РК, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе переговоров, прошедших в дружеской и доверительной атмосфере, главы государств обсудили состояние и перспективы укрепления стратегического партнерства и союзничества, расширения двустороннего сотрудничества во всех сферах, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.
Главы государств, с удовлетворением подчеркивая позитивную динамику казахстанско-азербайджанских отношений, подтверждая свою приверженность договору о стратегическом партнерстве и союзнических отношениях между Казахстаном и Азербайджаном от 24 мая 2005 года, а также декларации об укреплении стратегических отношений и углублении союзнического взаимодействия между двумя странами от 24 августа 2022 года, заявляют о нижеследующем:
1. Отношения между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой, основанные на общей истории, языке, культуре и традициях, тесных политических, экономических и культурно-гуманитарных связях, отвечают коренным интересам братских народов обоих государств.
В этой связи стороны продолжат развивать и укреплять стратегическое партнерство и союзнические отношения на основе твердой поддержки суверенитета, независимости и территориальной целостности друг друга.
2. Стороны будут тесно взаимодействовать в вопросах укрепления мира, стабильности и безопасности и с этой целью всемерно содействовать продвижению мирных инициатив друг друга. Стороны будут и далее координировать действия в рамках Организации Объединенных Наций и ее специализированных учреждений, Организации Исламского Сотрудничества, Организации тюркских государств, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Содружества Независимых Государств и других международных и региональных организаций, членами которых они являются, и оказывать поддержку друг другу.
3. Стороны будут способствовать повышению потенциала Организации тюркских государств, ее роли и авторитета на международной арене, а также продвижению инициативы по трансформации Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в полноценную международную организацию и реализации инициатив Республики Казахстан, озвученных в рамках председательства в данной Организации.
4. Стороны будут обмениваться информацией и опытом по проблематике, связанной с биологической безопасностью.
5. В целях реализации пункта 7 Декларации об укреплении стратегических отношений и углублении союзнического взаимодействия между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой от 24 августа 2022 года главы двух государств утверждают Положение о Высшем межгосударственном совете Республики Казахстан и Азербайджанской Республики.
6. Стороны, подчеркивая важность углубления взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между двумя государствами, с удовлетворением отмечают поступательный рост взаимной торговли.
Соглашаясь с эффективностью практики проведения заседаний Совместной казахстанско-азербайджанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, Делового совета, обмена торговыми миссиями, поручают правительствам сторон исследовать новые возможности для укрепления торгово-экономических связей и создания благоприятных условий для реализации совместных инвестиционных проектов в различных секторах экономики.
Стороны в целях раскрытия экономического потенциала обоих государств будут и далее содействовать реализации Комплексной программы развития сотрудничества между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой на 2022-2026 годы.
7. Азербайджанская сторона в рамках целенаправленной работы по реконструкции и восстановлению освобожденных территорий Азербайджанской Республики приветствует проявленную казахстанской стороной заинтересованность и выражает готовность оказать содействие казахстанским партнерам и инвесторам принять участие в реализации инфраструктурных проектов.
8. Стороны подтверждают необходимость реализации совместных усилий, направленных на защиту Каспийского моря, в части смягчения динамики последствий его обмеления, а также охрану биоразнообразия.
9. Стороны также подтверждают, что дальнейшее взаимодействие стран региона в эффективном решении вопросов в транспортно-транзитной сфере отвечает общим интересам и находится в числе приоритетов национальных транспортных стратегий. Важнейшим направлением этого является Транскаспийский Средний коридор "Восток - Запад".
В этой связи, стороны высоко оценивают принятие на Министерской встрече по Транскаспийской взаимосвязанности 25 ноября 2022 года в Актау Дорожной карты по синхронному устранению "узких мест" и развитию "Среднего коридора" на 2022-2027 годы. Считают необходимым обеспечить своевременное и качественное выполнение мероприятий согласно данному документу.
10. Стороны поддерживают реализацию проекта "Цифровой Шелковый путь" (Digital Silk Way) и будут оказывать содействие скорейшему завершению работ по совместному строительству по дну Каспийского моря волоконно-оптических линий связи, соединяющих Республику Казахстан и Азербайджанскую Республику.
11. Стороны отмечают важность расширения сотрудничества в сфере цифрового развития, в том числе использования систем электронного документооборота и электронных подписей.
12. Стороны отмечают важность укрепления сотрудничества в топливно-энергетической сфере, в том числе в сфере транспортировки энергоресурсов. Выражают удовлетворение началом поставок казахстанской нефти по трубопроводу Баку - Тбилиси - Джейхан и соглашаются с необходимостью дальнейшей работы по согласованию условий по увеличению объемов поставок казахстанской нефти через территорию Азербайджанской Республики.
13. Стороны договорились последовательно углублять связи в сферах культуры и искусства, образования, науки, туризма и спорта, содействовать контактам между общественными, молодежными и образовательными организациями, инновационными центрами, средствами массовой информации.
Стороны, позитивно оценивая практику обмена творческими коллективами в целях популяризации самобытных культур двух народов, выражают готовность проведения дней культуры Казахстана в Азербайджане в 2023 году, а также декады культуры Азербайджана в Казахстане.
Стороны отметили, что состоявшиеся переговоры и подписанные в ходе визита двусторонние документы будут способствовать дальнейшему укреплению дружественных и союзнических отношений между странами.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил признательность президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и народу Казахстана за оказанное гостеприимство и в целях дальнейшего развития всестороннего сотрудничества пригласил главу Казахстана посетить Азербайджанскую Республику с визитом в удобное для него время.
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев с благодарностью принял приглашение. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.
Настоящее совместное заявление подписано в Астане 10 апреля 2023 года на казахском и азербайджанском языках.
10.04.2023, 15:41 68291
Президент Азербайджана прибыл в Акорду
Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев проведут переговоры в узком и расширенном составах
Фото: Акорда
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Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В резиденции "Акорда" состоялась торжественная церемония встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, сообщает Акорда.
Начальник почетного караула отдал рапорт лидерам стран, затем прозвучали гимны Казахстана и Азербайджана.
В Астане запланированы встречи глав Казахстана и Азербайджана Касым-Жомарта Токаева и Ильхама Алиева в узком и расширенном составах. Кроме того, в повестку дня переговоров включены основные вопросы развития казахстанско-азербайджанского стратегического партнерства.
Дополнено 10.04.2023, 16.00
Президенты Казахстана и Азербайджана провели переговоры в узком составе, информирует пресс-служба главы государства.
Хотел бы отметить, что Азербайджан для Казахстана является братским, очень близким государством. С нашей стороны делается все возможное, чтобы развивать всестороннее сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционной сферах и, конечно, для взаимодействия на политической арене, будь то двусторонний формат или международные организации. Мы готовились к Вашему визиту. Мы нацелены на очень серьезную работу по развитию экономического взаимодействия и сотрудничества с Азербайджаном, который играет лидирующую роль в Закавказском регионе. Между нами каких-либо проблем нет. Есть только желание идти вперед именно в этом направлении", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
Также президент Казахстана поблагодарил Ильхама Алиева за то, что он принял приглашение и посетил Астану.
07.04.2023, 09:18 86671
Президенты Казахстана и Азербайджана проведут переговоры в Астане
Фото: Акорда
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Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 10 апреля 2023 года по приглашению Касым-Жомарта Токаева состоится официальный визит президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Казахстан, передает корреспондент агентства.
В Астане запланированы встречи глав двух государств в узком и расширенном составах. В повестку дня переговоров включены основные вопросы развития казахско-азербайджанского стратегического партнерства", - сообщает пресс-служба Акорды.
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