Астана. 22 января. Kazakhstan Today - В Астану на переговоры прибыли представители сирийской оппозиции, сообщил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков.
По его информации, "делегация оппозиции уже в Астане", делегация правительства Сирии прибудет позже.
Напомним, США решили не отправлять в Астану делегацию на переговоры по Сирии. Страну будет представлять американский посол в Казахстане Джордж Крол. В Госдепартаменте объяснили это решение состоявшейся инаугурацией президента Дональда Трампа и процессом передачи власти.
Между тем в Астану уже прибыли представители России, Турции и Ирана, а также спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Представители правительства Сирии прибудут в воскресенье.
По данным МИД Казахстана, начало переговоров запланировано на 13:00 (10:00 по московскому времени) 23 января. Завершится встреча ориентировочно 24 января в 13:00. Переговоры пройдут в гостинице Rixos President Astana за закрытыми дверями.
Просмотров: 1620
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter