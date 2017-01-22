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В Астану на переговоры прибыли представители сирийской оппозиции22.01.2017
Политика  11:07
Астана. 22 января. Kazakhstan Today - В Астану на переговоры прибыли представители сирийской оппозиции, сообщил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков.

По его информации, "делегация оппозиции уже в Астане", делегация правительства Сирии прибудет позже.

Напомним, США решили не отправлять в Астану делегацию на переговоры по Сирии. Страну будет представлять американский посол в Казахстане Джордж Крол. В Госдепартаменте объяснили это решение состоявшейся инаугурацией президента Дональда Трампа и процессом передачи власти.

Между тем в Астану уже прибыли представители России, Турции и Ирана, а также спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Представители правительства Сирии прибудут в воскресенье.

По данным МИД Казахстана, начало переговоров запланировано на 13:00 (10:00 по московскому времени) 23 января. Завершится встреча ориентировочно 24 января в 13:00. Переговоры пройдут в гостинице Rixos President Astana за закрытыми дверями.
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