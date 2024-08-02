В Астану прибыл президент Конго

Также Таиланд ввел новую визу для желающих работать в стране и продлил срок пребывания иностранных студентов еще на один год после окончания учебы

Фото: Kazakhstan Today

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Бангкок. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Таиланд продлил безвизовый режим для граждан 93 стран. В их число вошел Казахстан.





О новых мерах для стимулирования экономики Таиланда за счет путешествий и туризма сообщает Туристическое управление Таиланда в Центральной Азии.





Таиланд предоставит безвизовый режим для граждан 93 стран и территорий по сравнению с 57 странами ранее. Посетителям по этой схеме будет разрешено оставаться в туристических целях и по краткосрочным деловым поездкам на срок, не превышающий 60 дней, который может быть продлен в иммиграционной службе еще на период, не превышающий 30 дней", - говорится в информации.





В число стран, которым продлили безвиз, вошли Казахстан, Россия, Узбекистан, Армения и Беларусь.





Также Таиланд вводит новую визовую меру - Destination Thai Visa (DTV) для удаленных работников, цифровых кочевников и фрилансеров, а также участников мероприятий - курсов тайского бокса, уроков тайской кулинарии, спортивных тренировок, медицинских процедур, семинаров и музыкальных фестивалей. Супруги и дети-иждивенцы владельцев DTV также будут иметь право на получение пособия.





Иностранцы, желающие подать заявление на получение этой визы, должны иметь подтверждение наличия средств или гарантию на сумму не менее 500 000 бат на срок пребывания. Стоимость визы составляет 10 000 бат", - сообщили в управлении.





Владельцы DTV вместе с супругами и детьми-иждивенцами будут иметь право на пятилетнее пребывание с многократным въездом при совокупном пребывании, не превышающем 180 дней, которое может быть продлено еще на 180 дней.





Что касается студенческой визы, Таиланд продлил срок пребывания иностранных студентов высших учебных заведений еще на один год после окончания учебы.





Они также могут найти работу в течение длительного периода и, если работают на месте, могут изменить тип визы на не иммиграционную B, не покидая Таиланд", - уточнили в ведомстве.





Для получения дополнительной информации в управлении порекомендовали обращаться в посольство или консульство Таиланда по месту проживания.