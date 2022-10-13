В Астану прибыли президенты Азербайджана, Кыргызстана и Узбекистана

Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов встретил в столичном аэропорту президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, который прибыл в Казахстан для участия в ряде международных мероприятий, сообщает пресс-служба главы правительства РК.
Президент Узбекистана примет участие в VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (12-13 октября), заседании Совета глав государств СНГ (14 октября) и саммите "Центральная Азия - Россия" (14 октября).
Также премьер-министр РК Алихан Смаилов встретил прибывшего для участия в международных мероприятиях президента Кыргызстана Садыра Жапарова. Президент Кыргызстана примет участие в VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, заседании Совета глав государств СНГ и саммите "Центральная Азия - Россия".
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Казахстан для участия в крупных международных мероприятиях, которые пройдут в Астане. В аэропорту столицы высокого гостя встретил Алихан Смаилов. Ожидается, что Ильхам Алиев примет участие в VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и заседании Совета глав государств СНГ.