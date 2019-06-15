В Бишкеке началась встреча лидеров стран ШОС

Напомним, президент Казахстана вчера прибыл в Бишкек для участия в саммите. Глава государства примет участие в заседаниях глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в узком и расширенном форматах. В нем принимают участие лидеры Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.
По итогам саммита планируется подписание и принятие целого ряда документов.
Как ранее сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, во время беседы за закрытыми дверями планируется обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего углубления взаимодействия в рамках ШОС по таким направлениям, как безопасность, противодействие терроризму и наркотрафику, вопросы развития экономики, промышленности, сотрудничество в гуманитарной сфере. Кроме того, по словам Ушакова, участники закрытой встречи обсудят положение дел в Афганистане и ситуацию на Ближнем Востоке, пишет ТАСС.
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