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В Бишкеке началась встреча лидеров стран ШОС

14.06.2019, 11:07 8020
В Бишкеке началась встреча лидеров стран ШОС
Бишкек. 14 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принимает участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает Kazakhstan Today. 
 
Напомним, президент Казахстана вчера прибыл в Бишкек для участия в саммите. Глава государства примет участие в заседаниях глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в узком и расширенном форматах. В нем принимают участие лидеры Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.
 
По итогам саммита планируется подписание и принятие целого ряда документов. 
 
Как ранее сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, во время беседы за закрытыми дверями планируется обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего углубления взаимодействия в рамках ШОС по таким направлениям, как безопасность, противодействие терроризму и наркотрафику, вопросы развития экономики, промышленности, сотрудничество в гуманитарной сфере. Кроме того, по словам Ушакова, участники закрытой встречи обсудят положение дел в Афганистане и ситуацию на Ближнем Востоке, пишет ТАСС.
 

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Теги:ШОС

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