В Бишкеке проходит заседание совета глав СНГ в узком составе

Организация станет самостоятельной международной структурой и будет правосубъектной

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Бишкек. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании совета глав сран СНГ в Бишкеке президенты стран Содружества подписали соглашение о создании Международной организации по поддержке и продвижению русского языка.





Выступая на заседании глав государств в узком составе, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул особую роль русского языка в многогранном сотрудничестве между странами СНГ.





Символично, что нынешний год объявлен Годом русского языка в СНГ", - обратил внимание президент.





Подписание учредительного договора и устава Международной организации по русскому языку Токаев назвал историческим решением.





Данная организация станет самостоятельной международной структурой и будет правосубъектной.





Новая организация открыта для всех стран и, конечно же, абсолютно актуальна с точки зрения глобального гуманитарного сотрудничества. Принимаемые меры по продвижению русского языка на пространстве СНГ и в более широком международном масштабе вовсе не исключают тенденцию усиления национальной идентичности наших стран. Казахстан будет продолжать политику усиления статуса государственного казахского языка", - добавил Токаев.





Штаб-квартира организации будет располагаться в Сочи.





Напомним, предложение о создании в Содружестве международной структуры по поддержке и продвижению русского языка озвучил президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в декабре 2021 года на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.





В начале сентября эксперты доработали и согласовали проект договора об учреждении Международной организации по русскому языку, а также согласовали проект решения Совета министров иностранных дел СНГ по этому вопросу.