В ЕАЭС будет создана единая база угнанных автомобилей

Нур-Султан. 20 мая. Kazakhstan Today - Сегодня на пленарном заседании в мажилисе депутаты одобрили ратификацию Протокола "О внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с хищениями автотранспортных средств и обеспечении их возврата от 25 ноября 2005 года", передает Kazakhstan Today.

Согласно документу, в ЕАЭС будет создана единая база данных угнанных автомобилей, которая поможет оперативно разыскивать и возвращать угнанные машины владельцам.

Как отмечается в заключении к документу, Протокол направлен на совершенствование системы противодействия преступным посягательствам на автотранспортные средства на территориях государств-участников СНГ.

Основная цель Протокола - повышение эффективности мер в обеспечении защиты прав владельцев похищенного автотранспорта", - отметил глава МВД Ерлан Тургумбаев.

По его словам, в настоящее время существуют проблемы неисполнения запросов о возврате автотранспорта компетентными органами стран-участниц соглашения, действующего с 2005 года.

За это время установлено свыше 220 похищенных в Казахстане автомашин, из них только 30% возвращены в страну. В этой связи в соглашение вносится норма по установлению срока исполнения запросов до одного месяца. Также определяются четкие основания для отказа в предоставлении информации по запросу", - цитирует министра портал Kazpravda.kz .

Кроме того, Протоколом предусматривается обмен сведениями из дополнительных информационных баз данных, снятых с учета автотранспортных средств, прошедших регистрацию в таможенных органах, получивших повреждения в результате пожаров и ДТП. А также установление срока в виде одного года, по истечении которого неистребованные автотранспортные средства обращаются в доход государства, в котором оно было обнаружено.

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