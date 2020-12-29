В Экибастузе кандидаты депутаты от партии Nur Otan встретились с избирателями

Экибастуз. 28 декабря. Kazakhstan Today - Кандидаты в депутаты маслихатов Экибастуза и Павлодарской области от партии Nur Otan встречались с избирателями региона. Встречи проходили со строгим соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, передает Kazakhstan Today.

В ходе агитационной кампании кандидат в депутаты городского маслихата от партии Nur Otan Нияз Макраев навестил мастера спорта международного класса по троеборью, победительницу открытого первенства РК по танцам на колясках среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата Оксану Анатольевну Лим.

Оксана Лим попросила обратить внимание на доступность социальных объектов для людей с особыми потребностями.

Иногда приходится стоять возле магазина и ждать, когда кто-нибудь выйдет и попросить купить молока и хлеба. Считаю, что в таких объектах нужно сделать кнопку вызова, чтобы продавец знал, что к нему пришел покупатель и не оставил его без внимания. Кроме того, нужно решить вопрос с тротуарами по улице Кеншілер и М. Ауэзова. На некоторых участках дороги они просто отсутствуют и для того, чтобы добраться до нужного места, приходится выезжать на дорогу", - сказала она.

В завершение встречи Оксана Анатольевна добавила, что очень нуждается в новой коляске - бальной.

Те коляски, которые нам выдают, не подходят для танцев. Все-таки мы выступаем за свой город, за его честь. Хочется быть всегда в числе лучших. Сейчас очень скучаем по тренировкам и выездам. Надеюсь, что скоро все наладится и мы снова соберемся в путь покорять города", - сказала чемпионка.

Кандидат в депутаты городского маслихата Исламбек Культуманов посетил старожила Экибастуза Галину Ивановну Оноприенко. Ветеран обратилась в общественную приёмную партии Nur Otan.

При встрече заслуженный работник почтовой связи рассказала, что после тяжёлой операции передвигается только на инвалидной коляске и не может пройти обследование для оформления инвалидности.

Партия не оставляет без внимания своих избирателей. Обращение Галины Ивановны взято на контроль.

Кандидат Богенбай Татаев побывал в гостях у Анатолия Мартыновича Дворака. Анатолий Мартынович - человек, не безразличный к судьбе нашего города, активно стоящий на защите экологии региона, человек, который находясь на заслуженном отдыхе, продолжает занимать активную гражданскую позицию. Кандидат рассказал ветерану о предвыборной программе партии Nur Otan и пригласил на выборы. Получил от аксакала наказ об усилении контроля за ценами на продукты питания. Этот вопрос, наверное, является одним из самых актуальных на сегодняшний день.

Оплачено из средств избирательного фонда Экибастузского городского предвыборного штаба партии Nur Otan.

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