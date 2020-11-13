В городах республиканского значения назначены руководители предвыборных штабов партии Nur Otan

Нур-Султан. 12 ноября. Kazakhstan Today - Руководители региональных предвыборных штабов партии Nur Otan назначены в Шымкенте, Алматы и Нур-Султане. Об этом стало известно в ходе конференций соответствующих филиалов партии, передает Kazakhstan Today.

В Шымкенте возглавлять предвыборный штаб правящей партии будет первый заместитель председателя городского филиала Бахадыр Нарымбетов. Ранее он возглавлял городской штаб на выборах президента страны в 2019 году, сообщили в пресс-службе партии Nur Otan.

Руководителем предвыборного штаба в Алматы назначен известный общественный деятель, ректор университета "Туран" Рахман Алшанов. Он также имеет большой опыт работы в электоральный период. Ранее возглавлял региональный штаб на выборах президента 2011, 2015, 2019 годов, а также мажилиса и маслихатов в 2012 и 2016 годах.

В городе Нур-Султане предвыборным штабом партии будет руководить первый заместитель председателя столичного филиала партии Nur Otan Ерлан Каналимов. В 2019 году он возглавлял столичный штаб на выборах президента страны.

О том, кто возглавит областные предвыборные штабы в остальных 14 регионах, станет известно на следующей неделе.

Напомним, что ранее партия Nur Otan опубликовала график конференций региональных филиалов, в ходе которых будут определяться партийные списки в маслихаты всех уровней и кандидаты в партийный список в мажилис от каждого региона.

Уже прошли конференции городов Шымкента, Алматы и Нур-Султана. В Алматинской, Карагандинской и Кызылординской областях конференции запланированы на 16 ноября. В Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Атырауской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях - 17 ноября.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства