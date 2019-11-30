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В Караганде определили задачи областного филиала Nur Otan: стать партией реальных дел без громких лозунгов

29.11.2019, 15:43 10531
Караганда. 29 ноября. Kazakhstan Today - В Караганде состоялось собрание актива партии Nur Otan, в ходе которого обсудили главные задачи, поставленные перед партийцами Первым Президентом Нурсултаном Назарбаевым на рабочем совещании 25 ноября, передает Kazakhstan Today.
 
Председатель Карагандинского областного филиала Nur Otan Женис Касымбек рассказал о том, что Елбасы на встрече с региональными партийными лидерами поручил объединить усилия для дальнейшего развития страны. Прежде всего, это касается реализации государственных программ: "Ауыл - Ел бесігі", "Нурлы жол", "Нурлы жер" и стратегии "Казахстан-2050", сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области
 

Все реформы направлены на развитие регионов. Важно обеспечить чёткий партийный контроль над расходованием выделяемых средств, и усилить партийную ответственность каждого акима и депутатов фракций в маслихатах. Перед нами поставлена задача - стать партией реальных дел без громких лозунгов. Председатель партии Nur Otan поручил обеспечить предвыборную подготовку в каждом городе и районе. В следующем году завершается реализация пятилетних программ развития территорий. Они должны стать основой предвыборных программ партии на выборах в маслихаты по каждому региону", - подчеркнул в своей речи Женис Касымбек.

 
По информации пресс-службы, на собрании партийцы рассказали о том, какую работу проводят на местах, а также определили её будущие основные направления.
 
"В первую очередь это проведение праймериз, отбор ярких личностей. Как известно, в Абайском районе нашей области в пилотном режиме прошли праймериз для отбора кадров в партийный кадровый резерв. Заявку подали 62 кандидата. Будет усилена работа депутатских фракций в общественных приёмных. Необходимо стать ближе к народу, встречаться и изучать проблемы жителей, создавать карту социальных рисков, которые есть в каждом населённом пункте. Сейчас дорабатываются программы развития территорий по Карагандинской области. Это и станет предвыборной программой партии Nur Otan", - подчеркнула заместитель председателя областного филиала партии Кадиша Оспанова.
 
По итогам собрания Женис Касымбек дал конкретные поручения. В их числе - завершить разработку программ развития территорий. Акимам районов и городов - определить, какие направления требуют финансирования в первую очередь, также ответственных и сроки реализации программ.
 
"На примере Абайского района поручаю подготовить открытые внутрипартийные праймериз в партийный кадровый резерв для формирования качественных партийных списков. Необходимо также активизировать работу по повышению партийной ответственности на всех уровнях власти. Принять меры по дальнейшему улучшению работы депутатов и укреплению статуса всех маслихатов и фракций", - сказал Женис Касымбек.
 
Он также поручил активнее привлекать в партийные ряды молодёжь. Сейчас в некоторых районах и городах отделения "Жас Отан" существуют либо формально, либо вообще отсутствуют.
 
В пресс-службе также отметили, что на собрании были вручены партийные билеты новым членам Nur Otan, и награждены победители областного этапа республиканского конкурса "Лучшая первичная организация".
 

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