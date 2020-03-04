Караганда. 3 марта. Kazakhstan Today - В Караганде появится бесплатное такси для пожилых людей и многодетных семей, передает Kazakhstan Today.

В Карагандинской области в Год волонтёра запустят новые социальные проекты. Добровольцы будут приводить в порядок исторические памятники и ремонтировать детские площадки. В помощь ветеранам, одиноким пожилым людям и многодетным семьям появится бесплатное такси, сообщили в пресс-службе главы региона.

Какими ещё добрыми делами наполнится Год волонтёра в области, активисты обсудили на встрече с главой региона Женисом Касымбеком в областном волонтёрском штабе Saryarqa jastary.

Во всех городах и районах области открываются центры поддержки волонтёров. Задача - привлечь к волонтёрскому движению как можно больше людей. В рамках проекта "Асыл мура" волонтёры будут помогать в реконструкции памятников истории и культуры. Ещё один масштабный проект - "Мейірім", цель которого - помощь воспитанникам детских домов в адаптации в обществе, выборе будущей профессии. Волонтёрские организации запустят акцию SJ, чтобы к лету привести в порядок детские дворовые площадки", - рассказал руководитель управления по вопросам молодёжной политики Карагандинской области Нуржан Жетписбаев.

Он напомнил девиз Года волонтёра: "Бiргемiз!" - "Мы - вместе!". Все волонтёрские проекты объединены по семи направлениям.

В частности, Нуржан Жетписбаев представил проект "Бесплатное такси". По его словам, на участие согласны несколько таксопарков. Волонтёры сформируют штаб, который будет принимать заявки от людей, испытывающих трудности с передвижением по городу. Воспользоваться бесплатным транспортом смогут ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, одинокие пожилые люди, а также многодетные семьи.

На встрече собрались добровольцы разного возраста. Своими достижениями и планами поделились "серебряные" волонтёры - представители старшего поколения, которым за 55 лет.

Многие считают, что волонтёрство - это дело молодых. Это абсолютно неверно. Люди старшего возраста готовы продолжать приносить пользу обществу, делиться своими знаниями и опытом. Наша организация сотрудничает с волонтёрским центром "Шанырак". Благодаря его помощи, съездили в Москву на форум "серебряных" волонтёров", - отметил председатель темиртауского Совета ветеранов Берликбай Ордабаев.

В свою очередь, аким области призвал расширять волонтёрское движение и выдвигать новые гражданские инициативы.

Как сказал глава государства, волонтёрство не ограничивается субботниками и разовыми челленджами. Добровольчество - это высшее проявление патриотизма. Альтруизм - это один из жизненных принципов. И в добрых делах не может быть кампанейщины. Все вместе мы сделаем нашу жизнь лучше", - подчеркнул Женис Касымбек.

Глава региона дал поручения по реализации областного плана мероприятий Года волонтёра. В помощь волонтёрам откроют региональный ресурсный центр, организуют мастер-классы, тренинги и обучающие семинары.

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