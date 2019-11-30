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В Караганде прошла XXII сессия областной Ассамблеи народа Казахстана

29.11.2019, 18:12 12232
Караганда. 29 ноября. Kazakhstan Today - В Караганде прошла XXII сессия областной Ассамблеи народа Казахстана, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области, XXII сессия прошла под шаныраком Дома дружбы Караганды. Делегаты обсудили роль Елбасы Нурсултана Назарбаева в становлении и развитии независимости страны, укрепление мира и согласия, развитии гражданского общества. По традиции, этносообщество региона собирается в преддверии Дня Первого Президента Республики Казахстан.
 
Сессия началась с оргвопроса. Ежегодно происходит ротация общественных заместителей председателя областной АНК. С одобрения делегатов эти полномочия получили председатель областного чечено-ингушского национально-культурного центра "Вайнах" Увайс Джанаев и председатель Совета общественного согласия, депутат областного маслихата Бекзат Алтынбеков.
 

1 декабря мы отмечаем особый праздник - День Первого Президента. Эта дата стала логическим продолжением нашей независимости. Елбасы определил три ключа казахстанского успеха. Первое - единство всех казахстанцев, независимо от национальности и вероисповедания. Второе - толерантность, которая присуща всем нам вместе и каждому в отдельности. И третье - это общность исторической судьбы и единое будущее", - отметил в своём выступлении аким Карагандинской области Женис Касымбек.

 
Глава региона подчеркнул, что конфликты происходят из-за непонимания и нежелания договориться между собой. Также Женис Касымбек затронул тему новых вызовов в глобальном мире.
 
Аким отметил, что на днях карагандинских меценатов отметили в Нур-Султане. Награды получили члены АНК, предприниматели Иван Георгиади, Шамиль Осин и руководитель азербайджанского национально-культурного центра "Намус" Гюлага Векил-оглы Рзаев.
 

Настоящим центром гражданских инициатив стал Дом дружбы. На его базе созданы Центр активного долголетия, Дискуссионный клуб разговорного казахского языка "Маміле", Школа молодых акынов и "Куй керуен". Реализуются научно-просветительские, исторические и краеведческие проекты. Как и в любой семье, отношения всех граждан нашей общей страны - это непрерывный рабочий процесс, у которого не должно быть выходных и перерывов, потому что межэтническое согласие - это духовный незримый фундамент нашего процветания", - подчеркнул аким области.

 
По информации пресс-службы, на сессии выступил гость из Литвы, профессор Вильнюсского университета, архитектор Альгис Вишнюнас. Он - потомок репрессированных, родившийся в Караганде. По его словам, в Литве ценят вклад Елбасы в сохранение исторической памяти и укрепление дружбы между странами. Доказательство тому - награждение Нурсултана Назарбаева орденом Великого князя Литовского Гедиминаса I степени.
 
Также о мудрости политики Елбасы и значимых решениях, способствующих укреплению мира и согласия в стране, говорили руководители этнокультурных объединений. Карагандинец Евгений Хисметов, поехавший добровольцем в Арысь на помощь пострадавшим, призвал сограждан вступать в ряды волонтёров. В свою очередь молодёжный активист из Шетского района Евгений Янке, выступив на казахском языке, отметил ценность идей программы "Рухани жангыру".
 
В завершение сессии аким области вручил премии руководителям этнокультурных объединений на развитие своих центров.
 

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