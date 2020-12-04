В Казахстане 13 городов районного значения могут перевести в категорию сёл

Нур-Султан. 3 декабря. Kazakhstan Today - Сегодня на пленарном заседании сената парламента депутаты палаты рассмотрели и приняли законопроект "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан", передает Kazakhstan Today.

Инициаторами поправок выступили депутаты парламента. Документ предусматривает наделение президента РК полномочием по принятию решения по преобразованию городов республиканского, областного и районного значения в иные населенные пункты по представлению правительства республики и с учетом мнения местных представительных и исполнительных органов, говорится в заключении в законопроекту.

Также предлагается наделение правительства Казахстана компетенцией по внесению президенту РК представления о преобразовании городов республиканского, областного и районного значения в иные населенные пункты и наделение областных представительных и исполнительных органов новым полномочием по внесению в правительство предложения о преобразовании городов областного и районного значения в иные населенные пункты.

Этот документ предусматривает совершенствование законодательства об административно-территориальном устройстве Казахстана. Надеемся, что в дальнейшем документ поспособствует социально-экономическому развитию населенных пунктов и улучшению качества жизни граждан", - сказал спикер сената Маулен Ашимбаев.

Как отметил сенатор Нурлан Бекназаров, по действующему законодательству к городам районного значения относятся населенные пункты с численностью населения не менее 10 тысяч человек, но сейчас в Казахстане 13 из 48 городов районного значения по численности населения не соответствуют статусу города.

В связи с этим возникла необходимость изменения статуса этих городов, но в законодательстве не предусмотрена норма по изменению статуса города районного значения в категорию села.

Поэтому в законопроект вносятся поправки, определяющие компетенцию по преобразованию городов районного значения в иные населенные пункты", - уточнил Бекназаров.

Он отметил, что при изменении статуса города на сельское поселение проживающие там граждане будут получать государственную социальную поддержку, предусмотренную законодательством для жителей сел.

В частности, к зарплате работников сферы здравоохранения, образования, спорта, культуры, социального обеспечения по решениям местных представительных органов прибавится не менее 25% надбавок.

Также жители смогут воспользоваться рядом льгот, касающихся коммунальных платежей, служебного жилья, получения профессионального образования по программе "С дипломом в село", "Енбек", поддержки и развития предпринимательства в сельской местности.





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