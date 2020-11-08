Усть-Каменогорск. 7 ноября. Kazakhstan Today - В Восточном Казахстане два города могут превратиться в сёла, передает Kazakhstan Today.

В регионе насчитывается шесть городов районного значения, два из которых не соответствуют своему статусу, сообщает портал YK-news.kz

Согласно законодательству, к городам районного значения относятся населенные пункты с численностью населения не менее 10 тысяч человек. По информации управления экономики и бюджетного планирования ВКО, в регионе насчитывается шесть городов районного значения, два из которых не соответствуют своему статусу. Так, в Серебрянске на сегодняшний день проживают 8245 человек, а в городе Шар - 6541. В ближайшем будущем эти города могут быть преобразованы в села.

Вносятся поправки в закон "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан. В проекте закона местным представительным и исполнительным органам дается право, с учетом мнения жителей городов, не соответствующих статусу, вносить предложения в правительство РК по преобразованию города в село", - рассказали в ведомстве.

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