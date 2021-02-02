В Казахстане изменятся правила аккредитации журналистов

Нур-Султан. 1 февраля. Kazakhstan Today – На сайте "Открытые НПА" опубликован проект приказа Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан по внесению изменений в правила аккредитации журналистов, передает Kazakhstan Today.

Согласно документу, "аккредитация журналистов проводится при аккредитующей организации независимо от места ее нахождения и места постоянного проживания аккредитуемых журналистов на территории Республики Казахстан".

Постоянная аккредитация предоставляется журналистам на срок не менее одного года.

Для постоянной аккредитации журналиста при аккредитующей организации собственником средства массовой информации либо редакцией собственника средства массовой информации подается заявление с приложением копии документа, удостоверяющего личность аккредитуемого журналиста. Срок рассмотрения заявления составляет три рабочих дня со дня поступления документов", - говорится в проекте.

Что касается временной аккредитации, она предоставляется журналистам на срок, необходимый для выполнения конкретного редакционного задания, либо для замены постоянно аккредитованного журналиста в случае его болезни, отпуска, командировки либо освещения конкретного мероприятия.

Заявление об аккредитации с приложением копии документа, удостоверяющего личность аккредитуемого журналиста, подается на бумажном носителе непосредственно в аккредитующий орган либо в электронном формате на его официальный интернет-ресурс. В случае если заявление подается от представителя редакции средства массовой информации, к заявлению, кроме документа, удостоверяющего личность аккредитуемого журналиста, прилагается документ, подтверждающий полномочия представителя редакции на проведение аккредитации журналиста", - сказано в документе.

При положительном результате рассмотрения заявления аккредитующая организация письменно и (или) электронно уведомляет заявителя об аккредитации журналиста.

Сведения о журналистах, прошедших процедуру постоянной аккредитации, будут вноситься аккредитующей организацией в реестр аккредитованных журналистов установленной форме. Реестр аккредитованных журналистов размещается на интернет-ресурсе аккредитующей организации.

Аккредитующая организация отказывает в аккредитации журналиста по следующим основаниям:

1) непредоставление всех необходимых документов;

2) наличие вступившего в законную силу решения суда о приостановлении либо прекращении распространения продукции средства массовой информации, либо выпуска средства массовой информации;

3) отсутствие в реестре поставленных на учет периодических печатных изданий, информационных агентств, интернет-ресурсов, который ведется уполномоченным органом.

В случае замены собственником средства массовой информации либо редакцией собственника средства массовой информации аккредитованного журналиста другим журналистом его аккредитация производится в порядке, предусмотренном настоящими правилами. В случае расторжения трудового или гражданско-правового договора с журналистом собственник СМИ либо редакция собственника СМИ уведомляет в письменной или электронной форме аккредитующую организацию в течение трех рабочих дней после даты расторжения договора", - отмечается в правилах.

Правилами предусмотрены следующие основания для лишения журналиста аккредитации:

- истечение срока действия аккредитации журналиста и отсутствие заявления собственника СМИ либо редакции собственника средства массовой информации о его продлении;

- расторжение трудового или гражданско-правового договора с аккредитованным журналистом либо замена аккредитованного журналиста другим журналистом;

- распространение не соответствующих действительности сведений, порочащих деловую репутацию аккредитовавших его государственных органов, общественных объединений и организации;

Решение о лишении аккредитации журналиста оформляется письменно и содержит исчерпывающее описание причин. Решения направляется собственнику средства массовой информации либо редакции собственника средства массовой информации, журналист которого был лишен аккредитации, в течение трех рабочих дней с даты подписания решения о прекращении аккредитации.

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