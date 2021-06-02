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В Казахстане появится закон "О теплоснабжении"

01.06.2021 5239
НУР-СУЛТАН. 1 ИЮНЯ - В Министерстве энергетики Казахстана сообщили о разработке закона "О теплоснабжении", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
 "Сегодня в Казахстане отсутствует единый отраслевой закон, регулирующий сферу теплоэнергетики. Вопросы отрасли отражены частично в законе "Об электроэнергетике", однако не покрывают все необходимые аспекты", - проинформировала пресс-служба МЭ РК. 
 
Среди основных проблем в сфере теплоснабжения - высокий износ основного оборудования (в среднем на уровне 59%) и низкий коэффициент полезного действия оборудования (в среднем 35-50%).
 
Государственное регулирование отрасли осуществляется несколькими государственными органами. Министерство энергетики отвечает за политику в сфере производства тепловой энергии, Министерство индустрии и инфраструктурного развития за политику в сфере передачи и потребления тепловой энергии, Министерство национальной экономики - за тарифообразование. При этом в Казахстане отсутствует государственный контроль и надзор в сфере теплоэнергетики.
 

Требуется внедрить механизм привлечения инвестиций в сферу теплоснабжения. Тарифы субъектов естественных монополий (энергопроизводящих и энергопередающих организаций) не покрывают фактические затраты на производство и передачу тепловой энергии, что влияет на инвестиционную привлекательность отрасли", - отметили в Минэнерго.

 
На сегодняшний день проект концепции направлен на обсуждение в национальную палату предпринимателей "Атамекен", объединение юридических лиц, размещен на открытом портале нормативно-правовых актов и официальном сайте Министерства энергетики.
 
Документ будет включен в план законопроектных работ правительства Республики Казахстан на 2022 год.
 

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