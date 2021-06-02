В Казахстане появится закон "О теплоснабжении"

НУР-СУЛТАН. 1 ИЮНЯ - В Министерстве энергетики Казахстана сообщили о разработке закона "О теплоснабжении", передает KAZAKHSTAN TODAY.

"Сегодня в Казахстане отсутствует единый отраслевой закон, регулирующий сферу теплоэнергетики. Вопросы отрасли отражены частично в законе "Об электроэнергетике", однако не покрывают все необходимые аспекты", - проинформировала пресс-служба МЭ РК.

Среди основных проблем в сфере теплоснабжения - высокий износ основного оборудования (в среднем на уровне 59%) и низкий коэффициент полезного действия оборудования (в среднем 35-50%).

Государственное регулирование отрасли осуществляется несколькими государственными органами. Министерство энергетики отвечает за политику в сфере производства тепловой энергии, Министерство индустрии и инфраструктурного развития за политику в сфере передачи и потребления тепловой энергии, Министерство национальной экономики - за тарифообразование. При этом в Казахстане отсутствует государственный контроль и надзор в сфере теплоэнергетики.

Требуется внедрить механизм привлечения инвестиций в сферу теплоснабжения. Тарифы субъектов естественных монополий (энергопроизводящих и энергопередающих организаций) не покрывают фактические затраты на производство и передачу тепловой энергии, что влияет на инвестиционную привлекательность отрасли", - отметили в Минэнерго.

На сегодняшний день проект концепции направлен на обсуждение в национальную палату предпринимателей "Атамекен", объединение юридических лиц, размещен на открытом портале нормативно-правовых актов и официальном сайте Министерства энергетики.

Документ будет включен в план законопроектных работ правительства Республики Казахстан на 2022 год.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства