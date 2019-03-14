Караганда. 13 марта. Kazakhstan Today - В Казахстане составили рейтинг акимов по помощи многодетным семьям, передает Kazakhstan Today.

Аналитическая служба "Центра медийных технологий" составила рейтинг акимов по итогам февраля. Главным критерием оценки в этом месяце стали отчётные встречи глав регионов с жителями. Также эксперты обратили внимание на то, как в областях решают проблемы многодетных семей", - сообщает портал toppress.kz .

Лидерами рейтинга стали аким Алматы Бауыржан Байбек и аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев. В Алматы власти предложили комплексные меры для решения проблем многодетных и малоимущих семей. В частности, речь идет о жилищных сертификатах для покупки квартир и о создании консультационного Центра для многодетных матерей. В Кызылординской области эксперты отметили благотворительную акцию "Журек жылуы" и большие планы по развитию региона, озвученные на отчетной встрече акима.

На имидж главы Астаны Бахыта Султанова отрицательно повлияли трагические события, которые привели к гибели детей. Акима много критиковали, но власть среагировала на эту критику оперативно. Кроме того, сохранить третью позицию в рейтинге ему помогли план по борьбе с паводками, увеличение охвата дошкольным образованием детей до 90%, уменьшении смертности от заболеваний, активная газификация и многое другое.

Согласно сообщению, эксперты положительно оценили работу акима Карагандинской области. В общем рейтинге Ерлан Кошанов занял седьмую строчку из 17. Составители особо указали на эффективность социальной политики на фоне общего экономического роста в регионе.

Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов, пожалуй, лучше всех отреагировал на обнажившиеся проблемы многодетных семей. Глава региона предложил ряд комплексных мер по улучшению качества их жизни. С лета текущего года многодетные мамы будут иметь возможность бесплатно пользоваться услугами общественного транспорта. Наряду с этим, их детям будет предоставлена 50%-ная скидка на посещение дошкольных учреждений и бесплатное горячее питание в школьных столовых. А краеугольным камнем стало выделение из бюджета 1 млрд тенге на субсидирование первоначальных взносов для сотни многодетных матерей", - отметили эксперты.

Отмечается, что Ерлан Кошанов также заслужил похвалы за человечность. На отчётной встрече он благодарил земляков за добрые дела, за успехи в развитии родного края.

По мнению респондентов, экономический рост сказался на снижении уровня безработицы в Карагандинской области. По региональной Карте поддержки предпринимательства уже в ближайшее время 11 тыс. карагандинцев смогут получить работу.

Ерлан Кошанов смог повлиять на политику компании "АрселорМиттал Темиртау", считают эксперты. Удалось достичь соглашения о выделении $2 млрд на улучшение экологической ситуации в Темиртау.

Замыкают февральский рейтинг акимы Шымкента Габидулла Абдрахимов, который пригласил многодетных матерей на встречу, но сам на нее не пришел. И экс-аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев, попавший на последнюю строчку по причине того, что темпы развития региона оставляют желать лучшего.

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