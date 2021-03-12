В Казахстане создадут институт административной юстиции и новую судебную коллегию по административным делам

Нур-Султан. 11 марта. Kazakhstan Today - Сегодня на заседании сената парламента РК депутаты приняли поправки в законы по модернизации судебной системы, передает Kazakhstan Today.
Изменения и дополнения по вопросам модернизации судебной системы вносятся в Конституционный закон "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан", Кодекс об административных правонарушениях и другие законодательные акты.
Спикер сената Маулен Ашимбаев напомнил, что президент РК на открытии первой сессии парламента VII созыва заявил, что судебная система не должна быть закрытой и нуждается в значительной модернизации. Принятые сегодня поправки дают возможность привлечения к работе Верховного суда квалифицированных и сильных специалистов без соответствующего стажа в судебной системе.
С 1 июля этого года в стране начнет работу Институт административной юстиции. В рамках этого будут приняты новые гарантии и механизмы для дальнейшей защиты прав граждан. Чтобы в полной мере использовать потенциал этого института, при Верховном суде будет создана новая судебная коллегия по административным делам. В целом мы считаем, что эти законы положительно повлияют на обеспечение прозрачности и эффективности судебной системы", - сказал Ашимбаев.
Депутаты рассмотрели и приняли ещё два законопроекта.
Ратификация Протокола о внесении изменений в Договор об Объединенной коллегии таможенных служб государств-членов Таможенного союза поспособствует более конкретной и эффективной координации взаимодействия таможенных органов государств-членов Евразийского экономического союза. Основной задачей закона "О ратификации Найробийской международной конвенции об удалении затонувших судов 2007 года" является определение единых правил и процедур по эффективному удалению затонувших судов и ликвидации последствий морской аварии", - сообщили в пресс-службе палаты.
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