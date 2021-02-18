Мажилис одобрил законопроекты по совершенствованию судебной системы

Нур-Султан. 17 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня в ходе пленарного заседания мажилиса Республики Казахстан одобрены депутатские законопроекты, направленные на модернизацию судебной системы, передает Kazakhstan Today.

Среди одобренных - проект конституционных поправок в Конституционный закон "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан", изменения в Кодекс об административных правонарушениях, а также по вопросам модернизации судебной системы", - уточнили в пресс-службе мажилиса.

По словам председателя палаты Нурлана Нигматулина, необходимость внесения поправок вызвана тем, что с 1 июля 2021 года вводится в действие Административный процедурно-процессуальных кодекс, требующий корректировки работы судебной системы. В связи с этим предусматривается, в частности, создание в Верховном суде судебной коллеги по административным делам и упразднение существующей специализированной судебной коллегии.

Депутаты считают, что это позволит на начальном этапе введения административной юстиции равномерно распределить нагрузку, а также разграничить судебную практику по рассмотрению деликтов и публичных споров.

Кроме того, предлагаются изменения относительно требований к кандидатам на должность председателя Верховного суда и судьи Верховного суда, которые рекомендуются главой государства.

Исключение действующего положения о прохождении этой категорией кандидатов квалификационного экзамена направлено на привлечение в высший судебный орган страны видных юристов, имеющих большой опыт работы в специализированных отраслях, среди которых налоговое право, право о недропользовании", - объяснили в пресс-службе.

Для распределения равномерной нагрузки и выработки единообразной практики также предлагается, в частности, передать рассмотрение споров с участием инвесторов в подсудность специализированного межрайонного экономического суда Нур-Султана. При этом в ходе обсуждения одним из актуальных вопросов стала готовность судебного корпуса к работе в новом формате в связи с введением административной юстиции.

Нигматулин акцентировал внимание на возможном росте обращений от населения, от бизнесменов в административные суды.

Поэтому здесь очень важна подготовка судей. От этого в конечном итоге будет зависеть успешность внедрения административного судопроизводства", - сказал он.

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